La vera storia del film Woman of the Hour

Fonte foto: Netflix

È diretto e interpretato da Anna Kendrick il nuovo film Woman of the Hour in arrivo fra pochi giorni su Netflix, esordio alla regia per l’attrice candidata all’Oscar e già nota per titoli come Tra le nuvole, Twilight e Pitch Perfect. La piattaforma di streaming lo definisce «un film al cardiopalma che supera la fantasia», e in effetti la trama si ispira a una sorprendente storia vera avvenuta negli Stati Uniti alla fine degli anni Settanta. Quale? La partecipazione (e la vittoria) di un serial killer a un dating show.

La trama: di cosa parla Woman of the Hour

Women of the Hour porta sullo schermo una vicenda realmente accaduta nel 1978. Il 13 settembre di quell’anno negli Stati Uniti va in onda un programma che si chiama Dating Game, poi arrivato anche in Italia col titolo Il gioco delle coppie.

La protagonista di quella puntata era Cheryl Bradshaw, una donna single che, attraverso una serie di domande, doveva scegliere fra tre pretendenti misteriosi. Lo show prevedeva che lei non potesse vedere gli scapoli che partecipano al gioco, e viceversa.

Cheryl sceglie infine lo Scapolo numero 1, che vince così il gioco: si trattava di un uomo di nome Rodney Alcala. A quel punto i due avrebbero dovuto approfondire la conoscenza al di fuori dello show, cosa che non è mai accaduta. Incontrando Rodney di persona, infatti, Cheryl ha avuto una strana sensazione, una sorta di inquietudine che l’ha spinta a decidere di troncare la relazione sul nascere.

Un anno dopo Rodney è stato arrestato e in seguito condannato per l’omicidio di almeno cinque donne.

La vera storia di Rodney Alcala

Alcala è morto nel 2021 in carcere per cause naturali e, in seguito alla sua partecipazione allo show, era stato soprannominato dai media The Dating Game Killer.

È stato accusato e condannato a morte per avere ucciso diverse donne tra 1968 ed il 1980. Nel 2010 aveva confessato cinque omicidi avvenuti negli anni Settanta, ma secondo alcuni inquirenti le sue vittime potrebbero essere state molte di più (anche diverse decine).

Uno degli indizi che fa propendere per questa possibilità è il fatto che nella sua casa, dopo l’arresto, sono state trovate centinaia di foto di donne, anche in pose sessualmente esplicite. In queste foto comparivano anche alcune delle sue vittime.

Il trailer di Woman of the Hour

Il film Woman of the Hour, che è scritto da Ian McDonald, è stato presentato in anteprima al Toronto Film festival. Ecco il trailer recentemente distribuito da Netflix:

Il cast di Woman of the Hour

Anna Kendrick interpreta la protagonista Cheryl Bradshow, mentre Alcala ha il volto di Daniel Zovatto. Nel cast del film ci sono anche Tony Hale e Nicolette Robinson.

Woman of the Hour in streaming

Il film Woman of the Hour arriva in streaming su Netflix il 18 ottobre 2024.