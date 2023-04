The Ferragnez 2: la notizia che entusiasma i fan

«Siamo molto contenti di lavorare insieme a Chiara e Federico alla seconda stagione di quella che è diventata una vera e propria serie cult». Con queste parole Nicole Morganti, head of Amazon Originals Italia, ha commentato in una nota stampa l’annuncio ufficiale dell’arrivo della seconda stagione di The Ferragnez, che, come la prima, sarà disponibile per la visione in streaming solo su Prime Video. La serie è prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios.

The Ferragnez 2: cosa è successo

La seconda stagione del docu-reality dedicato a Chiara Ferragni e Fedez è stata parecchio chiacchierata negli ultimi tempi. Che ci sarebbe stato un secondo ciclo di episodi era certo già dallo scorso anno, ma alcuni eventi recenti sembravano aver rimesso in discussione il progetto.

Lo scorso febbraio infatti, dopo un presunto litigio dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023 e un anomalo silenzio social di Fedez, gli utenti e i giornali di gossip avevano ipotizzato che fosse in corso una crisi coniugale. A un certo punto era anche circolata la notizia che la coppia avesse chiesto un temporaneo stop alle riprese di The Ferragnez 2.

A inizio marzo il cantante è tornato sui social per smentire la crisi con la moglie e per spiegare che ciò che stava accadendo era legato in realtà alla sua salute mentale. «Da gennaio mi hanno prescritto un antidepressivo molto forte che mi ha "cambiato". A causa degli effetti collaterali ho dovuto sospenderlo di colpo, senza scalare», ha detto Fedez. «Ora non sono al cento per cento, ma va meglio. Voglio focalizzarmi sulla mia salute mentale e sulla mia famiglia».

Cosa hanno detto Chiara Ferragni e Fedez

Annunciando l’imminente uscita della seconda stagione, Chiara Ferragni in una nota stampa ha dichiarato: «Spero che la seconda stagione di questa serie così intima per noi possa essere d’esempio a tutti coloro che attraverso la terapia provano a migliorare sé stessi e il proprio rapporto di coppia. Il nostro vuole essere un esperimento sociale, oltre che televisivo, dove proviamo a raccontare il nostro aspetto umano più privato e spontaneo fatto anche di debolezze e sfide personali».

«Spero che la seconda stagione possa ispirare esattamente come la prima, in cui abbiamo cercato di normalizzare il tema della psicanalisi e della terapia e coincide con un periodo molto significativo delle nostre vite. Sono contento di avere questa opportunità, far sentire meno sole persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze e mi auguro che in qualche modo le possa incoraggiare ad affrontare il futuro», ha aggiunto Fedez.

Quando esce The Ferragnez 2

Insomma, le riprese di The Ferragnez 2, se davvero erano state interrotte, sono comunque state portate a termine come da programma. E da Prime Video è arrivata la notizia che la seconda stagione uscirà in streaming nel 2023.

