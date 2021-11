Fedez e Ferragni: tutto ciò che volevamo sapere sulla serie

The Ferragnez – La serie, l’atteso docu-reality italiano firmato Amazon Original, sta per sbarcare in streaming. Lo show vede protagonisti Fedez e Chiara Ferragni, che formano la coppia più celebre del panorama europeo. Il contenuto, prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà a dicembre e sarà diviso in due parti.

Grazie alla serie, il pubblico potrà vivere in modo unico e coinvolgente la quotidianità del rapper e dell’imprenditrice e scoprire dei "dietro le quinte" finora rimasti nascosti. In particolare, The Ferragnez narrerà il periodo che abbraccia la fine del 2020 e l’inizio del 2021: si parlerà, quindi, della gravidanza di Chiara Ferragni, con l’arrivo della secondogenita Vittoria, ma anche della partecipazione di Fedez a Sanremo. Le puntate saranno animate da tutti i componenti della famiglia: dal piccolo Leone, il primo figlio della coppia, fino alle sorelle di Chiara e i genitori di entrambi i protagonisti.

The Ferragnez – La serie: i protagonisti

La serie tv si soffermerà sul mondo di due importanti personaggi del momento. Chiara Ferragni è l’influencer della moda più famosa al mondo, conta oltre 25 milioni di follower su Instagram. Proprio per il suo percorso e la sua popolarità, è stata riconosciuta da Forbes come la "Most Powerful Fashion Influencer" a livello globale. Ma è anche imprenditrice digitale e col suo brand di moda sta pian piano conquistando i mercati mondiali del lusso.

Federico Lucia, in arte Fedez, è uno dei rapper italiani più celebri. Ha scalato le classifiche con i suoi brani e conta 70 dischi di platino, oltreché 13 milioni di follower su Instagram. Ha già lavorato a diversi prodotti Amazon Original, in particolare ha partecipato a Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo S1 e ha condotto lo show comico LOL – Chi ride è fuori, che uscirà presto con una seconda stagione. Fedez è anche social brand ambassador di Prime Video in Italia, il primo ad avere questo ruolo in Europa.

The Ferragnez – La serie: di cosa parla

Il pubblico potrà scoprire i lati più nascosti della coppia: non solo gioie e risate, ma anche i litigi. Fedez e Chiara Ferragni si sveleranno puntata dopo puntata e mostreranno aspetti intimi e mai visti prima, per esempio verrà raccontato il loro percorso di terapia di coppia.

La serie avrà, quindi, anche il pregio di scavare a fondo nei loro caratteri e nelle sfumature della loro relazione. I protagonisti apriranno le porte della loro casa e presenteranno agli spettatori la loro famiglia. Infatti, negli episodi interverranno, oltre al piccolo Leone, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni. Ci sarà anche nonna Luciana, gli amici, i colleghi e le persone più vicine.

Quando esce The Ferragnez – La serie

La serie tv uscirà su Amazon Prime Video in due parti. I primi cinque episodi debuteranno sulla piattaforma il 9 dicembre 2021. Gli ultimi tre saranno disponibili dal 16 dicembre.