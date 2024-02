The Gentlemen di Guy Ritchie: cast completo e data di uscita

Dopo il film omonimo del 2019, The Gentlemen diventa una serie tv Netflix con una nuova trama e personaggi completamente diversi. Ecco quando esce in streaming

Fonte foto: Netflix

«Benvenuti nell’alta società», scrive Netflix annunciando finalmente la data di uscita di The Gentlemen, la nuova serie di Guy Ritchie con Theo James, Kaya Scodelario e Giancarlo Esposito. La serie tv è il proseguimento dell’omonimo film uscito nel 2019, diretto sempre da Ritchie. «Il mondo di The Gentlemen è una parte di me», ha detto il regista a Netflix qualche mese fa, presentando la nuova serie. «Non vediamo l’ora di riportare i fan in quel mondo, introducendo nuovi personaggi e le loro storie, e sono emozionato di farlo con questo cast estremamente talentuoso».

Di cosa parla la serie The Gentlemen

Pur accomunate dalla stessa atmosfera e pur essendo ambientate nello stesso mondo, la trama della serie The Gentlemen è diversa da quella del film omonimo, così come sono completamente diversi i personaggi.

Qui il protagonista è il giovane aristocratico Eddie Horniman che, quando eredita la notevole tenuta di suo padre, scopre che la sua famiglia e le relative ricchezze hanno in realtà a che fare con un fruttuoso traffico di marijuana.

Ora che il padre è uscito di scena, più di un personaggio poco raccomandabile del sottobosco criminale britannico si fa avanti sperando di conquistare un pezzo del mercato. Eddie è determinato a tirare fuori la sua famiglia dal giro, ma non è così semplice: per riuscirci, vuole provare a battere i gangster al loro stesso gioco. Più viene risucchiato dal mondo criminale, però, più inizia a prenderci gusto…

Il cast della serie The Gentlemen

La star della seconda stagione di The White Lotus Theo James interpreta il protagonista Eddie Horniman, duca di Halstead e figlio di un aristocratico inglese da cui eredita proprità, ricchezze e, suo malgrado, anche un ruolo nel commercio di erba illegale. Ray Winstone veste invece i panni di Bobby Glass, criminale di lungo corso a capo del commercio di cannabis nell’East End di Londra. Sua figlia Susie Glass, spietata e affascinante, è incaricata di gestire il business quotidiano del commercio di droga: è interpretata da Kaya Scodelario.

Nel cast della serie The Gentlemen ci sono anche Daniel Ings (visto in I Hate Suzie), Joely Richardson (Lady Chatterley’s Lover), Vinnie Jones (Lock, Stock and Two Smoking Barrels), Giancarlo Esposito (celebre soprattutto per Better Call Saul e Breaking Bad), Chanel Cresswell (This is England), Michael Vu e Max Beesley (Hijack).

Tra gli attori e le attrici della serie figurano inoltre Jasmine Blackborow (nota ad esempio per Marie Antoinette), Harry Goodwins (In His Hands: The Emergence), Dar Salim (The Covenant), Pearce Quigley (Detectorists), Ruby Sear e Peter Serafinowicz (The Tick).

Guy Ritchie è il creatore, il co-sceneggiatore e l’executive producer della serie action drama, di cui ha inoltre diretto i primi due episodi. La serie è scritta insieme a EP Matthew Read, già noto per aver lavorato su Peaky Blinders.

Quando esce la serie The Gentlemen

La serie The Gentlemen, che è composta in tutto da otto episodi, esce su Netflix il 7 marzo 2024.