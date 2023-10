The Gilded Age, anticipazioni sulla nuova stagione

Fonte foto: Sky

Ci sarà ancora spazio per gli sfarzosi balli dell’aristocrazia, per i meravigliosi palazzi decorati con gusto, per le innovazioni della borghesia con cozzano con la rigida etichetta del passato. Ci sarà spazio anche per le rivoluzioni che vogliono infrangere le vecchie regole e, in definitiva, per l’eterno incontro-scontro tra il vecchio e il nuovo. Si presenta così la nuova stagione di The Gilded Age, di cui è stata recentemente annunciata la data di uscita su Sky e in streaming solo su NOW.

The Gilded Age 2: cosa sappiamo

Serie HBO nata dalla penna di uno dei più celebrati maestri del dramma in costume, sir Julian Fellowes (già noto per Downton Abbey e Belgravia), la seconda stagione di The Gilded Age è composta da otto episodi e continua a raccontare la nascita dirompente della nuova borghesia nella New York della seconda metà dell’Ottocento, cioè negli anni dell’Età dell’oro americana.

Questa nuova classe sociale borghese punta ad affermarsi in società, ritagliandosi un posto nei migliori teatri e ristoranti e inviti ai balli più esclusivi. Dall’altra parte, però, l’aristocrazia non ha intenzione di cedere con leggerezza i propri privilegi né di cedere il passo a una società diversa, più dinamica.

La trama della seconda stagione di The Gilded Age inizia la mattina di Pasqua del 1883: Bertha Russell, rappresentante della nuova classe sociale borghese, ha saputo che la sua richiesta per un palco all’Academy of Music è stata respinta. Bertha non si arrende, però: nel corso della stagione gli spettatori la vedranno sfidare Mrs. Astor e il vecchio sistema per guadagnare in società non solo una posizione sicura, ma un ruolo decisamente di primo piano.

Cosa succede in The Gilded Age 2

Sono disponibili anche altre anticipazioni sulla trama di The Gilded Age 2. Sappiamo ad esempio che George Russell dovrà confrontarsi con il sindacato in crescita nella sua acciaieria a Pittsburgh. Marian insegna segretamente in una scuola femminile e Ada, con sorpresa di tutti, inizia un nuovo corteggiamento che Agnes non approva per nulla. La famiglia Scott comincia invece a ricucire le ferite dopo una scioccante scoperta e Peggy, lavorando con T. Thomas Fortune al NY Globe, affina il suo spirito da attivista.

Il cast di The Gilded Age 2

Nel cast della seconda stagione di The Gilded Age ci sono Christine Baranski (già vista in The Good Wife e Mamma Mia), Cynthia Nixon (nota per Sex & the City e And Just Like That…), Carrie Coon (The Leftovers – Svaniti nel nulla, Fargo), Nathan Lane (The Blacklist, Modern Family) e Morgan Spector (Il complotto contro l’America).

Scritta e prodotta da Julian Fellowes, la serie è prodotta dallo stesso Fellowes con Gareth Neame, David Crockett e Bob Greenblatt. Producono e dirigono Michael Engler e Salli Richardson-Whitfield.

Quando esce The Gilded Age 2

La seconda stagione di The Gilded Age sarà disponibile dal 30 ottobre 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.