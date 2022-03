The Gilded Age: tutti i dettagli della nuova serie

Chi ha amato le atmosfere di Downton Abbey farà bene a prepararsi all’esordio della nuova serie drammatica in costume firmata da Julian Fellowes: The Gilded Age. Il debutto su Sky Serie (ma anche on demand su Sky e in streaming su NOW) è previsto fra pochi giorni: ecco tutte le cose da sapere.

Come suggerisce il titolo, la serie tv è ambientata nella Gilded Age, periodo della storia degli Stati Uniti, collocato alla fine del diciannovesimo secolo, caratterizzato da profondi cambiamenti a livello economico e produttivo, ma anche da un acuirsi del divario tra i nuovi ricchi e il resto della popolazione. Il period drama è scritto e prodotto da Julian Fellowes, che già aveva tratteggiato intrighi e personaggi di Downton Abbey e Belgravia. Ad affiancarlo nella produzione ci sono Gareth Neame, David Crockett e Bob Greenblatt. Producono e dirigono Michael Engler e Salli Richardson-Whitfield.

La trama: di cosa parla The Gilded Age

La trama di The Gilded Age è ambientata a New York City nel 1882 ed è incentrata sulle vicende della giovane Marian Brook che, dopo la morte del padre, si trasferisce dalla Pennsylvania a New York accompagnata dalla fidata Peggy Scott, aspirante scrittrice. Le due donne vengono ospitate da Agnes van Rhijn e Ada Brook, le ricche zie di Marian.

Il mondo in cui la protagonista si trova catapultata è drammaticamente diviso: da una parte ci sono le vecchie tradizioni e l’aristocrazia, ben rappresentata dalle due raffinate zie, mentre dall’altra c’è l’inarrestabile progresso della modernità, di cui è un esempio il vicino di casa George Russel, magnate dell’industria ferroviaria.

In questo mondo in evoluzione, anche le vecchie regole sociali “scricchiolano": tra intrighi, inganni e doppi giochi, Marian dovrà decidere in quale direzione costruire il proprio futuro.

Il cast: chi recita in The Gilded Age

A vestire i panni della protagonista è Louisa Jacobson Gummer, mentre Denée Benton è Peggy. Agnes van Rhijn e Ada Brook, ovvero le esponenti dell’aristocrazia, sono interpretate rispettivamente da Christine Baranski (The Good Wife) e Cynthia Nixon (Sex & the City, And Just Like That…).

Il borgese George Russel e sua moglie hanno i volti di Morgan Spector (Il complotto contro l’America) e Carrie Coon (The Leftovers). Nel cast figurano anche Taissa Farmiga, Blake Ritson, Simon Jones, Harry Richardson, Thomas Cocquerel e Jack Gilpin.

The Gilded Age: ci sarà una seconda stagione?

Ebbene sì: nel giorno dell’uscita del trailer della prima stagione di The Gilded Age è stata anche diffusa la notizia che la serie tv in costume è già stata rinnovata per una seconda stagione. Una scommessa significativa sul futuro successo del period drama, che è una co-produzione HBO e Universal Television.

Quando esce The Gilded Age

La serie tv esce il 21 marzo 2022 su Sky Serie e sarà disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW.