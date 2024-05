The Girlfriend, tutto sulla serie di e con Robin Wright

Fonte foto: Prime Video

Si intitola The Girlfriend la nuova serie di Prime Video che ha come regista e protagonista Robin Wright, già vincitrice del Golden Globe (nella foto). Celebre soprattutto per la sua interpretazione in House of Cards, Wright ha debuttato come regista cinematografica nel 2021 con il film Land, di cui era anche interprete, ma avendo già alle spalle esperienze dietro la cinepresa in alcuni episodi di House of Card e Ozark. In The Girlfriend, prodotta da Imaginarium Productions e Amazon MGM Studios, l’attrice vestirà i panni di Laura, una madre iperprotettiva che non si fida della nuova fidanzata del figlio.

Il libro da cui è tratta la serie The Girlfriend

La serie tv The Girlfriend è tratta dall’omonimo romanzo thriller di Michelle Frances, del 2017. Il libro è stato pubblicato in Italia con il titolo La fidanzata.

«Avere Robin Wright come protagonista e regista va oltre i miei sogni più sfrenati», ha dichiarato l’autrice del romanzo in una nota stampa. «È la perfetta "Laura" e non vedo l’ora di vederla vestire sullo schermo i suoi panni».

Michelle Frances è anche produttrice della serie tv insieme a Caroline Norris e a Jonathan Cavendish, Robin Wright, Will Tennant, Phil Robertson, John Zois, Dave Clarke e Gabbie Asher.

La trama del thriller The Girlfriend

Firmata da Gabbie Asher e Naomi Sheldon, e con gli episodi scritti da Marek Horn, Ava Wong Davies, Isis Davis ed Helen Kingston, la serie tv The Girlfriend «è un dramma familiare pieno di suspense che racconta della rottura di un legame tra madre e figlio, attraverso temi facilmente riconoscibili come l’amore, l’avidità e il potere», ha detto Vernon Sanders, head of television, Amazon MGM Studios.

La protagonista della storia, Laura (interpretata appunto da Wright), è una donna dalla vita apparentemente felice: ha una carriera brillante, un marito amorevole e un figlio, Daniel, per cui stravede.

Quando quest’ultimo porta a casa per la prima volta la sua fidanzata, Cherry, gli equilibri di Laura si spezzano. Dopo un primo sgradevole incontro, la protagonista si convince infatti che la ragazza non sia chi dice di essere e abbia dei secondi fini poco chiari.

Convinta che il figlio sia vittima di un inganno, la madre cerca di proteggerlo. Ma mentre le cose continuano a peggiorare e nessun altro sembra vedere ciò che Laura nota, gli spettatori non potranno fare a meno di chiedersi se Cherry sia davvero un’arrivista o se non sia Laura a essere paranoica. La risposta non è scontata…

Il cast di The Girlfriend

A parte la già citata Robin Wright, il cast di The Girlfriend include Olivia Cooke (già vista in House of the Dragon e Sound of Metal) nei panni di Cherry, Laurie Davidson (Mary e George) in quelli di Daniel e Waleed Zuaiter (Gangs of London) in quelli di Howard, marito della protagonista.

«Robin Wright e Olivia Cooke sono un abbinamento perfetto per questo aggrovigliato thriller contorto», ha detto in una nota stampa Jonathan Cavendish di Imaginarium.

«Sono felice di dirigere ed essere tra gli interpreti di questo thriller psicologico estremamente delizioso, pieno di colpi di scena e sorprendenti svolte dei personaggi, e di lavorare con questi attori di talento, Olivia e Laurie, e un cast e una troupe sorprendenti», ha aggiunto Robin Wright.

Quando esce The Girlfriend

La serie The Girlfriend arriverà prossimamente su Prime Video, ma la data di uscita non è ancora nota.