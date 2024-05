The Handmaid's Tale: cosa sappiamo della sesta stagione (e oltre)

Fonte foto: Hulu

The Handmaid’s Tale, la serie tv di successo basata sul romanzo distopico di Margaret Atwood e in Italia conosciuta anche come Il Racconto dell’Ancella, si avvicina inesorabilmente alla sua conclusione. Il gran finale della storia arriverà infatti con la sesta e ultima stagione, che uscirà in streaming a più di due anni di distanza dalla stagione 5. «È molto sorprendente, fino alla fine», ha anticipato Elisabeth Moss, l’attrice che interpreta June, parlando con TVLine del prossimo ciclo di episodi.

The Handmaid’s Tale 6: trama, cast e anticipazioni

Intervistata da TvLine, Moss ha descritto la sesta stagione di The Handmaid’s Tale come «piuttosto feroce», «imponente, selvaggia» e ricca di spunti diversi. Ma anche «gratificante e soddisfacente». Un gran finale in piena regola, insomma, che (almeno nelle intenzioni) non deluderà il pubblico.

L’attrice ha aggiunto: «Tutti [i fan, ndr] sono stati molto coraggiosi a guardare una serie che per cinque stagioni ha messo in scena situazioni molto cupe. Credo che in questa stagione [la sesta] stiamo restituendo tutto al pubblico».

Anche nella sesta stagione Moss non sarà solo interprete, ma anche produttrice esecutiva e regista di quattro episodi (nello specifico i primi due e gli ultimi due). Yahlin Chang ed Eric Tuchman sono invece co-showrunner.

Quando esce The Handmaid’s Tale 6

La produzione di The Handmaid’s Tale 6 comincerà nel corso dell’estate 2024. L’uscita è prevista per il 2025, ma al momento non sono state fornite indicazioni temporali più precise. In Italia la serie è distribuita da Tim Vision.

A che punto è il sequel The Testaments

Anche se The Handmaid’s Tale arriverà alla fine, comunque, chi lo vorrà potrà continuare a immergersi nelle atmosfere inquietanti e distopiche di Gilead con la serie tv sequel The Testaments… prima o poi.

La notizia che il seguito de Il racconto dell’ancella, ovvero il libro I testamenti (The Testaments), sarebbe diventato una serie tv risale al 2019. Mentre il primo libro è stato pubblicato nel 1985, il sequel firmato sempre da Atwood e ambientato pochi anni dopo il primo romanzo è arrivato in libreria solo cinque anni fa. Quello stesso anno – il 2019, appunto – Hulu ha manifestato la volontà di realizzare un nuovo adattamento seriale.

Al momento sappiamo che Bruce Miller, già showrunner di The Handmaid’s Tale, ha lasciato il timone della serie originale per dedicarsi completamente a questo nuovo progetto. Come recentemente confermato dalla testata Deadline, però, la serie tv sequel è ancora in fase di sviluppo: non ci sono dunque informazioni ufficiali su trama, cast e data di uscita (che sicuramente non sarà a breve).

The Testaments dovrebbe essere ambientata quindici anni dopo gli eventi della serie principale e avere come protagoniste zia Lydia, Agnes Jemima e Daisy. Allo stato attuale pare essere confermata solo la partecipazione alla serie sequel di Ann Down, che interpreta zia Lydia in The Handmaid’s Tale.