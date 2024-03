The Last of Us 2, il cast si allarga ancora: tutti i nomi

Altri quattro attori si aggiungono al cast della seconda stagione di The Last of Us, le cui riprese sono attualmente in corso

Fonte foto: Sky/HBO

Le riprese di The Last of Us 2 sono iniziate a febbraio 2024 e fino ad ora sono state scandite da ripetuti annunci di nuove aggiunte al cast. «Le riprese stanno andando alla grande», ha raccontato recentemente alla stampa Pedro Pascal, che nella serie interpreta Joel, al margine della cerimonia dei SAG Award nella quale è stato premiato come Miglior attore in una serie drammatica. «È quasi impressionante, letteralmente, il livello di concentrazione e dedizione che tutti stanno mettendo nella seconda stagione».

The Last of Us 2: chi c’è di nuovo nel cast

La seconda stagione di The Last of Us, basata sull’omonimo videogioco, è scritta ancora una volta da Craig Mazin (già noto per Chernobyl) e Neil Druckmann (che aveva firmato il videogioco The Last Of Us), che sono anche i produttori esecutivi. Oltre a Pedro Pascal, sul set è tornata Bella Ramsey, co-protagonista nel ruolo di Ellie.

A gennaio 2024 erano già stati annunciati alcuni nuovi interpreti della seconda stagione della serie HBO, ovvero l’attore di Beef – Lo Scontro Young Mazino nei panni di Jesse, Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby e Isabela Merced in quello di Dina. Tre personaggi che si riveleranno molto importanti per i successivi sviluppi della trama.

In questi ultimi giorni ci sono stati ulteriori ingressi nel cast confermati. Danny Ramirez (già visto in Top Gun: Maverick) sarà Manny, un soldato leale e dall’aspetto solare che nasconde però vecchie ferite e la paura di deludere i suoi amici quando avranno più bisogno di lui. Ariela Barer (How To Blow Up a Pipeline) sarà Mel, una giovane dottoressa la cui professione è messa a dura prova dalla realtà della guerra e del tribalismo.

Tati Gabrielle (vista in You) interpreta Nora, una medica militare che porta sulle spalle il peso di un passato doloroso. Infine, Spencer Lord (Riverdale) è Owen, un guerriero dall’animo gentile che combatte contro un nemico che si rifiuta di odiare. Nel cast della stagione 2 è entrata recentemente anche Catherine O’Hara, in un ruolo ancora da svelare. L’attrice ha recitato tra le altre cose in Beetlejuice – Spiritello Porcello e in Mamma ho perso l’aereo nei panni della mamma di Kevin.

Anticipazioni su The Last of Us 2

Al momento non sono disponibili altre informazioni su cast e trama di The Last of Us 2. Da tempo è noto che la seconda stagione adatterà per il piccolo schermo gli eventi del videogioco The Last of Us: Parte II, ma è già stato chiarito che per farlo serviranno più stagioni (non si sa quante).

Come svelato da un breve video girato sul set e diffuso in questi giorni, nei nuovi episodi ci sarà anche la famosa scena del ballo: un momento che, come sanno bene le persone che hanno giocato a The Last of Us: Parte II, è molto importante per Ellie e incide anche sul suo rapporto con Joel.

La seconda stagione di The Last of Us è attesa per il 2025 e in Italia sarà trasmessa su Sky e in streaming su NOW.