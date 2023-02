The Last of Us, anticipata l'uscita dell'episodio 5

The Last of Us, serie già amatissima dal pubblico e dalla critica basata sull’omonimo videogioco, sta attualmente uscendo in Italia su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Ciò comporterà però un anticipo della consueta data di uscita dell’episodio numero cinque. Il motivo? Evitare la sovrapposizione con il più grande evento sportivo statunitense, il Super Bowl. Ecco che cosa cambia per il pubblico italiano e quando esce la puntata 5.

The Last of Us, quando esce la puntata 5

Dal 23 gennaio a oggi, l’appuntamento fisso con The Last of Us per il pubblico italiano è stato il lunedì, giorno di uscita degli episodi (uno a settimana). La quinta puntata farà però eccezione. Domenica 12 febbraio (la notte di lunedì 13 in Italia) negli Stati Uniti è infatti in programma il Super Bowl, evento sportivo seguitissimo. HBO ha quindi deciso di anticipare la messa in onda della quinta puntata di due giorni, fissando l’uscita per venerdì 10 febbraio.

L’anticipo vale anche per il pubblico italiano, che potrà vedere la puntata cinque di The Last of Us nella versione originale sottotitolata nella notte fra venerdì 10 e sabato 11 febbraio, per la precisione alle 3. L’episodio sarà disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW. La puntata 5 andrà in onda anche lunedì 13 in prima serata, mentre per la versione doppiata in italiano bisogna aspettare come al solito una settimana, quindi lunedì 20 febbraio alle 21.15

Le curiosità su The Last of Us

Creata da Craig Mazin e Neil Druckmann, la serie The Last of Us è un dramma post-apocalittico in cui un fungo parassita ha infettato gli esseri umani trasformandoli in creature mostruose e causando il collasso della civiltà umana. La serie è la più grande produzione televisiva nella storia del Canada, Paese dove si sono svolte quasi tutte le riprese: secondo le indiscrezioni, il budget supererebbe infatti i 10 milioni di dollari canadesi a episodio.

I protagonisti sono Joel, interpretato da Pedro Pascal, ed Ellie (Bella Ramsey), un’orfana di quattordici anni. Il primo deve aiutare la seconda a uscire dalla zona di quarantena e insieme compiranno un viaggio attraverso un’America devastata. Non tutti sanno che il ruolo di Joel era stato offerto, prima che a Pascal, a Mahershala Ali (già visto in True Detective, tra le altre cose) e prima ancora a Matthew McConaughey. Anche Bill doveva avere inizialmente un altro aspetto, nella serie tv: il ruolo era stato infatti affidato a Con O’Neill, che ha però rifiutato per un conflitto di impegni. Il personaggio è stato così interpretato da Nick Offerman.