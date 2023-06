The Lost Flowers of Alice Hart: dal libro alla serie tv

Il bestseller omonimo (in italiano Ascolta i fiori dimenticati) diventa un avvincente dramma familiare a puntate presto visibile in streaming

In italiano il romanzo dell’australiana Holly Ringland è stato pubblicato con il titolo Ascolta i fiori dimenticati, ma in lingua originale è noto come The Lost Flowers of Alice Hart. Sarà proprio questo il titolo della nuova serie Original basata sul coinvolgente bestseller internazionale omonimo, in arrivo quest’estate su Prime Video. Prodotta da Amazon Studios, Made Up Stories e Fifth Season, la serie The Lost Flowers of Alice Hart sarà divisa in sette episodi.

Il cast di The Lost Flowers of Alice Hart

La prima buona ragione per tenere d’occhio questa uscita estiva è il cast stellare. Nell’adattamento di The Lost Flowers of Alice Hart ci sono infatti l’attrice candidata all’Oscar e vincitrice ai BAFTA e Golden Globe Sigourney Weaver (già vista in Avatar e Alien) e il vincitore del Gold Logie Award e del premio AACTA Asher Keddie (visto in Nove perfetti sconosciuti e Offspring).

Nel cast ci sono inoltre Leah Purcell (già vincitrice dell’AACTA 2022 come miglior attrice protagonista e vista ad esempio in The Drover’s Wife: The Legend of Molly Johnson e Wentworth), Alycia Debnam-Carey (Fear the Walking Dead, Saint X), Frankie Adams (The Expanse), Alexander England (How to Please a Woman) e Charlie Vickers (Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere).

Figurano tra gli interpreti della serie anche Tilda Cobham-Hervey (I Am Woman), Sebastián Zurita (la serie Original Come sopravvivere da single), Alyla Browne (Nove perfetti sconosciuti) e Xavier Samuel (Elvis). Gli executive producer della serie sono Jodi Matterson, Bruna Papandrea e Steve Hutensky di Made Up Stories, insieme a Sigourney Weaver, Sarah Lambert e Glendyn Ivin. Ivin dirige tutti gli episodi e Lambert è showrunner.

La trama di The Lost Flowers of Alice Hart

Alice Hart perde tragicamente i genitori in un misterioso incendio quando ha nove anni. Rimasta orfana, viene portata a vivere con la nonna June nella Thornfield Flower Farm. Mentre si trova nell’azienda agricola, la protagonista scopre però che numerosi segreti si nascondono nel suo passato e in quello della sua famiglia. L’avvincente storia si sviluppa su più i decenni e raggiunge il climax emotivo quando Alice si ritrova a combattere per la propria vita contro l’uomo che di cui è innamorata.

Il dramma familiare è ambientato in Australia e la serie porrà l’accento anche sull’aspetto visivo e ambientale della storia: il paesaggio australiano mozzafiato, i fiori, le piante selvatiche autoctone… Gli elementi vegetali, come scopriranno gli spettatori, non sono un mero ornamento ma danno modo di «esprimere l’inesprimibile».

The Lost Flowers of Alice Hart in streaming

La serie Original The Lost Flowers of Alice Hart sarà disponibile dal 4 agosto 2023 in esclusiva su Prime Video. La serie debutterà con i primi tre episodi in questa data, seguiti da un nuovo episodio ogni settimana fino al finale di stagione il 1° settembre.