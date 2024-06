The Seven Dials Mystery, una nuova serie per il classico di Agatha Christie

Il romanzo giallo The Seven Dials Mystery (in italiano I sette quadranti) diventa una nuova serie tv Netflix con Mia McKenna-Bruce e Helena Bonham Carter

Fonte foto: Netflix/X

Agatha Christie non invecchia mai, e lo stesso si può dire delle sue opere immortali. A quasi cinquant’anni dalla morte, è stato annunciato un nuovo – l’ennesimo – adattamento di uno dei romanzi gialli della scrittrice e drammaturga britannica, considerata una delle più importanti del XX secolo. Il libro in questione si chiama The Seven Dials Mystery, in italiano noto con il titolo I sette quadranti: diventerà una serie tv omonima per Netflix.

I sette quadranti diventa una serie tv

Pubblicato nel 1929, il romanzo The Seven Dials Mystery (I sette quadranti) è considerato il seguito del libro del 1925 Il segreto di Chimneys, in cui infatti compaiono gli stessi personaggi.

Il libro è già stato adattato per la tv nel 1981, nel telefilm Seven Dials Mystery di Tony Wharmby con nel cast John Gielgud, Harry Andrews e Cheryl Campbell. Quello annunciato da Netflix, invece, è un adattamento contemporaneo in tre parti che propone «Agatha Christie per una nuova generazione», ma che promette di soddisfare anche i fan storici della scrittrice.

Questa è Agatha Christie per una nuova generazione.

Mia McKenna-Bruce guida il cast della nuova serie Netflix The Seven Dials Mystery, insieme a Helena Bonham Carter e Martin Freeman! pic.twitter.com/X5yhJE0toK — Netflix Italia (@NetflixIT) June 10, 2024

Creata da Chris Chibnall (Broadchurch e Doctor Who) e prodotta esecutivamente da Suzanne Mackie (già nota per The Crown) e da Chris Sussman (Good Omens), la serie The Seven Dials Mystery è diretta da Chris Sweeney (The Tourist e Back to Life).

«Sono entusiasta di portare sullo schermo una nuova generazione di personaggi iconici di Christie», ha detto in una nota stampa Suzanne Mackie. Anne Mensah di Netflix ha aggiunto: «La narrazione di Agatha Christie entusiasma gli amanti del mistero da generazioni, ma c’è ancora molto da esplorare per il pubblico di Netflix».

Il cast di The Seven Dials Mystery

Nel cast della serie tv ci sono Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter e Martin Freeman. McKenna Bruce, già in How to Have Sex e Persuasion, sarà la protagonista, ovvero una giovane e determinata investigatrice di nome Bundle. Bonham Carter vestirà invece i panni di Lady Caterham, mentre Freeman sarà Battle. Al momento non sono stati annunciati altri membri del cast.

Di cosa parla The Seven Dials Mystery

Ambientata nell’Inghilterra del 1925, la serie tv The Seven Dials Mystery inizia con una festa in una sontuosa villa di campagna e con uno scherzo finito orribilmente (e mortalmente) male.

La frizzante Lady Eileen Brent, detta Bundle, veste allora i panni della detective per scoprire la verità: così porterà alla luce un complotto che cambierà per sempre la sua vita, rivelando anche alcuni misteriosi segreti della villa.

«Bundle Brent è uno dei tanti personaggi femminili giovani, interessanti, divertenti e acuti della mia bisnonna», ha detto il pronipote di Christie, James Prichard, che è produttore esecutivo attraverso la Agatha Christie Limited. «Vederla prendere vita attraverso le parole di Chris Chibnall e questa produzione con Orchid Pictures e Netflix è un sogno diventato realtà».

The Seven Dials Mystery su Netflix: quando esce?

Le riprese di The Seven Dials Mystery (I sette quadranti) iniziano nell’estate 2024. La data di uscita su Netflix non è ancora nota, ma probabilmente sarà nel corso del 2025.