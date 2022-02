The Walking Dead: annunciati i nuovi episodi

Pensiamo a un mondo invaso dagli zombie, ma dove solo all’apparenza i morti viventi sono la minaccia più temibile: ciò a cui bisogna stare più attenti, in realtà, sono ancora gli esseri umani. È questo l’universo in cui è ambientata la serie The Walking Dead, di cui a breve vedremo la seconda parte dell’undicesima stagione.

I nuovi attesissimi episodi usciranno a fine febbraio in esclusiva su Disney+ e sono solo l’ultimo capitolo di un’articolata e longeva storia, tratta dall’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman. La serie tv in realtà, ideata dal regista Frank Darabont e di cui Kirkman è produttore esecutivo, ha preso strade differenti rispetto al fumetto, anche introducendo personaggi inediti. La trama ha inizio con il vicesceriffo Rick Grimes che si risveglia dal coma e scopre che il mondo è completamente invaso da zombie. I sopravvissuti sono pochissimi: riuniti in piccoli gruppi e costretti a spostarsi in continuazione per trovare un luogo sicuro, devono ricorrere alle armi non solo contro gli zombie, ma anche contro altri essere umani.

La trama: di cosa parlano i nuovi episodi

Negli episodi di The Walking Dead di prossima uscita nuove crisi e sfide ardue attendono i personaggi. Ad Alexandria la Natura sembra scatenarsi con tutta la sua furia distruttiva, mentre nel Commonwealth la vita quotidiana, apparentemente idilliaca, inizia a mostrare più di una crepa. Come un’ombra minacciosa, poi, l’imminente battaglia scatenata dall’attacco dei Mietitori incombe sul futuro.

Ora più che mai, insomma, le vite dei sopravvissuti e delle comunità che hanno così faticosamente costruito sembrano appese a un filo. In gioco non ci sono soltanto le loro esistenze e la loro sicurezza, ma anche le relazioni che hanno stretto: la tregua verrà mantenuta? La situazione è ancora recuperabile?

Il cast: chi recita in The Walking Dead

Nel cast degli episodi finali dell’undicesima stagione ritroviamo molti personaggi storici. Ci sono ad esempio Norman Reedus (Daryl Dixon), Melissa McBride (Carol Peletier), Lauren Cohan (Maggie Rhee), Christian Serratos (Rosita Espinosa), Josh McDermitt (Eugene Porter) e Seth Gilliam (Gabriel Stokes).

Completano la rosa di interpreti Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (Ezekiel), Cooper Andrews (Jerry), Callan McAuliffe (Alden) e Jeffrey Dean Morgan (Negan).

Quando escono i nuovi episodi di The Walking Dead

La seconda parte dell’undicesima stagione di The Walking Dead saranno disponibili solo su Disney+ dal 21 febbraio 2022.

Per evitare che i più piccoli della famiglia possano accedere al contenuto, sulla piattaforma di streaming si può ricorrere al “Profilo Bambini" oppure, per gli abbonati, è possibile impostare dei limiti di accesso ai contenuti per un pubblico adulto, protetti da un pin.