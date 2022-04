The Witcher 3: iniziano le riprese

Presto vedremo ancora sul piccolo schermo gli occhi magnetici di Geralt di Rivia. È una promessa e a farla è Netflix, che recentemente ha annunciato ufficialmente l’inizio delle riprese della terza stagione di The Witcher, la cui storia era rimasta in sospeso con il finale della seconda stagione.

La serie tv polacco-statunitense creata da Lauren Schmidt Hissrich è stata distribuita per la prima volta sulla piattaforma di streaming nel dicembre 2019, mentre il secondo capitolo era uscito nel 2021. La storia è tratta dalla Saga di Geralt di Rivia di Andrzej Sapkowski e ha per protagonista, appunto, il witcher Geralt di Rivia, ovvero un mutante dotato di poteri speciali che uccide mostri per denaro. Dalla fine della seconda stagione, in realtà, si può dire che Geralt divida il ruolo di protagonista con la maga Yennefer e con la principessa Cirilla, due personaggi cruciali per la storia.

Di cosa parla The Witcher 3

The Witcher 3, di cui Lauren Schmidt Hissrich è ancora showrunner e produttrice esecutiva (la serie è prodotta anche da Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub e Jarosław Sawko) sarà sempre ambientata in un universo fantasy abitato da umani, elfi, nani e varie specie magiche e mostruose che, come visto nel corso della seconda stagione, diventano sempre più numerose.

La trama della terza stagione di The Witcher ruoterà ancora intorno a Cirilla, detta Ciri, principessa di Cintra. La ragazza ha “sangue ancestrale" nelle vene ed è dotata di poteri magici straordinari, le cui implicazioni non sono ancora del tutto chiare. Proprio per via della sua natura speciale, Ciri è una preda ambita dai monarchi, maghi e mostri che popolano il continente. Per proteggerla da chi tenta di catturarla, Geralt e Yennefer, come una sorta di coppia di genitori, conducono Ciri al sicuro e la nascondono.

La maga Yennefer (che alla fine della seconda stagione ha recuperato i suoi poteri) si incarica dell’addestramento magico di Ciri. Intanto, le minacce non sono finite e la battaglia che Geralt e le due donne stanno per combattere è fatta anche di corruzione politica, magia oscura e tradimento.

Il finale di The Witcher 2

Nella trama della terza stagione avrà ovviamente un ruolo cruciale anche la rivelazione fatta nel finale di The Witcher 2. Attenzione, seguono spoiler! Nell’ultima puntata gli spettatori hanno infatti scoperto che il padre di Ciri è vivo: Duny è infatti Emhyr, sovrano di Nilfgaard.

Il cast di The Witcher 3

Sul set di The Witcher 3 sono stati avvistati i protagonisti: Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg) e Freya Allan (la principessa Cirilla di Cintra).

Quando esce The Witcher 3

La terza stagione di The Witcher potrebbe uscire alla fine del 2022 o nel 2023, ma Netflix non ha ancora comunicato una data ufficiale.