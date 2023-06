The Witcher 5, le riprese stanno per iniziare?

È iniziato il conto alla rovescia per la terza stagione di The Witcher, la serie tv Netflix con protagonista Gerald di Rivia. L’eroico cacciatore di mostri nelle nuove puntate, insieme alla maga Yennefer, dovrà proteggere la giovane Ciri dalle svariate minacce che incombono in tutto il Continente. L’uscita della prossima stagione avverrà in due date: la prima parte è attesa su Netflix il 29 giugno, la seconda il 27 luglio. Intanto, però, la lavorazione della serie sta già procedendo spedita e con un occhio puntato sul futuro.

The Witcher: anticipazioni sulle prossime stagioni

In un’intervista a Deadline Sophie Holland, direttrice casting della serie, ha infatti dichiarato che la lavorazione della quarta stagione di The Witcher sta procedendo rapidamente: le riprese stanno per iniziare. «Poi vi sarà una breve pausa prima che si inizi a girare direttamente la quinta stagione», ha detto Holland.

La lavorazione della stagione 4 era cosa già nota, ma il rinnovo per una quinta stagione non era ancora stato annunciato ufficialmente da Netflix. In seguito a questa intervista, la stampa di settore ha ipotizzato che la quarta e la quinta stagione di The Witcher potrebbero essere sviluppate in contemporanea per ottimizzare tempi e costi.

The Witcher e il recasting del protagonista

The Witcher 4 sarà caratterizzata dal recasting del protagonista. Come noto, infatti, Liam Hemsworth sostituirà Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia. Cavill ha lasciato la serie per dedicarsi ad altri progetti e la terza stagione, in arrivo a fine giugno su Netflix, sarà quindi l’ultima per lui. «Non vedo l’ora di vedere cosa porterà Liam nel suo ruolo. Ha un grandissimo seguito di fan. La quarta stagione sarà un bel mix di nuovi personaggi e volti che torneranno», ha commentato Holland nell’intervista a Deadline.

Sul punto, in un’altra intervista, ha detto la sua anche la showrunner di The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich: «Potevamo scegliere di far uscire Geralt e di concludere la serie, ma non eravamo disposti a farlo. Ci sono semplicemente troppe storie da raccontare», ha spiegato la showrunner, difendendo la scelta del recasting. «Se avessimo sostituito Geralt con un altro Witcher, ci saremmo totalmente allontanati dai libri e non credo che qualcuno lo volesse».

The Witcher 3: cosa sappiamo

Intanto, comunque, la prossima tappa certa è l’uscita della stagione 3. Cosa accadrà nei nuovi episodi? L’attrice Freya Allan ha anticipato che il suo personaggio, Ciri, compirà un percorso importante nella prossima stagione, ma non privo di difficoltà. «Si tratta di un percorso realmente emozionante per Ciri e per la sua evoluzione. All’inizio della stagione si sente ancora una ragazzina e, alla fine, sembra davvero un’adulta», ha spiegato Allan durante un’intervista con Netflix. «Ciri vuole essere in grado di imparare la magia. Sta semplicemente iniziando a provare un po’ di frustrazione perché si sente incapace. Dubita in ogni modo di sé stessa».