The Witcher: si pensa già alla stagione 5

Fonte foto: Netflix

I fan stanno ancora aspettando l’uscita della quarta stagione di The Witcher su Netflix, ma intanto a quanto pare anche la quinta stagione è già in fase di sviluppo. Secondo il sito specializzato Redanian Intelligence, infatti, la piattaforma di streaming sta valutando di realizzare quasi in contemporanea sia la stagione 4 sia la stagione 5 della serie tv con protagonista il witcher Geralt di Rivia. In queste due stagioni, tra l’altro, Geralt sarà interpretato per la prima volta da Liam Hemsworth, che è subentrato nel cast dopo la pacifica fuoriuscita di Henry Cavill.

Le novità nel cast di The Witcher

Il nuovo attore protagonista è un grosso cambiamento, ma non l’unico. Nel cast di The Witcher 4 farà il suo ingresso anche Laurence Fishburne (che è stato Morpheus in Matrix e ha recitato anche in John Wick). L’attore interpreterà Regis, personaggio già noto a chi ha letto i libri di Andrzej Sapkowski da cui è tratta la serie tv: si tratta di un barbiere-chirurgo dal passato oscuro che si unisce al viaggio di Geralt.

Nel cast della stagione 4 inoltre tornano Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey. Nei nuovi episodi dovrebbe essere introdotto anche il personaggio di Leo Bonhart, uno dei villain più famigerati della saga che secondo indiscrezioni potrebbe essere interpretato dall’attore Sharlto Copley.

The Witcher 4: a che punto siamo

La quarta stagione di The Witcher è in lavorazione già dalla seconda metà del 2022. Secondo i piani originari, le riprese sarebbero dovute iniziare nella seconda metà del 2023 per poi proseguire fino alla primavera di quest’anno. Il prolungato sciopero di attori e sceneggiatori che ha bloccato Hollywood per mesi, però, ha ovviamente cambiato i programmi.

Al momento le riprese della stagione 4 non sono ancora iniziate: ci si attende che comincino nel corso del 2024 e si ipotizza possa accadere già a marzo presso i Longcross Studios nel Regno Unito, proseguendo in questo caso fino a ottobre.

Quando esce The Witcher 4?

Da inizio e durata delle riprese dipenderà naturalmente la data di uscita su Netflix dei nuovi episodi. Secondo i siti specializzati, The Witcher 4 potrebbe uscire eventualmente nelle ultime settimane del 2024 (se si opterà per una post-produzione rapida) o più probabilmente nel 2025.

The Witcher 5: cosa sappiamo

Quando gli scioperi a Hollywood dello scorso anno sono iniziati si stava già lavorando alla sceneggiatura di The Witcher 5 (mentre la sceneggiatura della stagione 4 era quasi conclusa). I lavori di scrittura e riscrittura sulla quinta stagione sono ricominciati solo una volta conclusa ufficialmente l’agitazione sindacale, dunque alla fine del 2023.

Dato lo stato attuale dei lavori, sembra effettivamente ancora percorribile l’idea di girare consecutivamente la stagione 4 e la stagione 5 di The Witcher. Le riprese della stagione 5 ipoteticamente potrebbero quindi iniziare nell’autunno o inverno di quest’anno.