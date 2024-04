Those About To Die, Anthony Hopkins diventa imperatore di Roma

Fonte foto: Shutterstock/Kathy Hutchins

«Cittadini di Roma, piazzate bene le vostre scommesse. Perché c’è chi sta per risorgere e chi sta per morire». A pronunciare solennemente queste parole nel primo trailer di Those About to Die (che significa, appunto, "coloro che stanno per morire") è la voce dell’attore premio Oscar Anthony Hopkins, che in questo nuovo dramma storico veste i panni dell’imperatore romano Vespasiano. La serie tv, sceneggiata da Robert Rodat e diretta da Roland Emmerich insieme a Marco Kreuzpaintner, sarà distribuita in Italia da Prime Video.

Di cosa parla Those About To Die: trama e trailer

Those About to Die è ambientata nell’antica Roma, più precisamente nel 79 a.C., in un momento storico in cui l’intrattenimento è un elemento cruciale per la tenuta dell’impero. Violenti, annoiati e irrequieti, i cittadini romani saziano la propria avidità e sete di sangue assistendo a gare di bighe e lotte di gladiatori: sono occasioni di intrattenimento, appunto, ma in cui proliferano soprattutto scommesse, cinismo, corruzione e lotte clandestine per il potere.

Per i cittadini dell’impero, i Patrizi, è motivo di grande prestigio possedere una quota di una delle quattro corporazioni (blu, rossa, bianca e verde) che controllano le gare al Circo Massimo. Mentre si progetta un’arena più grande per ospitare questi giochi, ovvero il Colosseo, le gare tra uomini e animali diventano sempre più estreme, così come le condizioni di chi lavora e vive nell’ombra per mandare avanti lo spettacolo.

La serie tv, che offrirà certamente al pubblico numerose scene di combattimento, è ispirata al libro omonimo di Daniel P. Mannix. Le riprese si sono svolte a Cinecittà, a Roma.

Il cast di Those About to Die

Oltre al già citato Anthony Hopkins, il trailer di Those About to Die anticipa diversi volti del cast della serie tv. Ci sono ad esempio Iwan Rheon (noto per Il Trono di Spade), Tom Hughes (The English), Sara Martins (Delitti in Paradiso), Jóhannes Haukur Jóhannesson (Il Trono di Spade) e Jojo Macari (Sex Education).

Completano il cast Moe Hashim, Rupert Penry-Jones, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas, Emilio Sakraya, David Wurawa, Pepe Barroso, Gonçalo Almeida, Eneko Sagardoy e Romana Maggiora Vergano.

Quando esce Those About to Die

Those About to Die è composta da dieci episodi e negli Stati Uniti verrà distribuita dal servizio di streaming Peacock il 18 luglio 2024. Tutte le puntate saranno rese disponibili nella stessa data.

In Italia la nuova serie sarà distribuita invece da Prime Video, ma in questo caso la data di uscita non è ancora stata annunciata: non sappiamo, dunque, se avverrà in contemporanea con gli Stati Uniti oppure no.