Thriller e horror: cosa vedere a Capodanno

Ci sono molte opzioni a disposizione di chi vuole vedere un thriller o un horror a Capodanno. Su Prime Video, ad esempio, tra i tanti titoli usciti negli ultimi anni ci sono The Witch, Quella casa nel bosco, Oculus e Scappa – Get out. Su Netflix ci sono invece le apprezzate serie tv The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass, ma anche Cabinet of Curiosities firmata da Guillermo Del Toro.

Ecco altri thriller e horror usciti più di recente da vedere in streaming il 31 dicembre.

Nanny

Disponibile su Prime Video dal 16 dicembre, questo horror psicologico ha per protagonista Aisha (interpretata da Anna Diop), una donna recentemente emigrata dal Senegal a New York che viene assunta per prendersi cura della figlia di una coppia benestante. L’idea è quella di lavorare abbastanza per permettere al figlio piccolo rimasto in Senegal di raggiungerla, ma più la data del ricongiungimento si avvicina, più un’inquietante presenza inizia a invadere i suoi incubi e anche la realtà.

Wash Me in The River

Questo thriller è uscito il 28 dicembre su Prime Video, giusto in tempo per Capodanno. All’inizio del film Shelby John e Ruby Red si amano alla follia, ma la loro storia è segnata dall’abuso di droghe. Provano a uscirne insieme, ma lei cade in tentazione un’ultima volta, incoraggiata dal suo spacciatore: la dose le è fatale. Shelby John è deciso a sterminare i responsabili della morte della sua compagna, spezzando definitivamente il giro del traffico di droga in città. Nel cast ci sono Jack Huston, Robert De Niro, John Malkovich, Willa Fitzgerald e Quavo.

Alice in Borderland 2

Chi preferisce una serie, può recuperare Alice in Borderland: il 22 dicembre è uscita la seconda stagione su Netflix. La storia è un mix di avventura, horror e fantascienza: il protagonista e i suoi amici sono appassionati di video games, ma si ritrovano inspiegabilmente in una Tokyo parallela dove per sopravvivere sono costretti a partecipare a una serie di giochi sadici e mortali. Alla fine della prima stagione i protagonisti sembrato un passo più vicini a scoprire la natura di questa realtà parallela, che però rimane ancora un mistero.

Il Mio Nome è Vendetta

Sempre su Netflix poche settimane fa è uscito questo thriller-crime action italiano con Alessandro Gassmann, Ginevra Francesconi e Remo Girone. Un ex sicario della mafia esce dal giro della criminalità organizzata e per anni vive tranquillamente con la famiglia in montagna. Quando i nemici del suo passato lo trovano, uccidono la moglie e il cognato. L’uomo allora, con l’aiuto della figlia, pianifica la sua vendetta.

Grimcutty

Diretto da John William Ross, questo film horror è uscito in autunno su Disney+. Uno spaventoso meme di Internet chiamato Grimcutty "prende vita" e terrorizza un’intera città. La creatura malefica inizia a perseguitare l’adolescente Asha Chaudry, alla quale però nessuno crede. Sarà lei a cercare di fermare Grimcutty una volta per tutte. Nel cast principale ci sono Sara Wolfkind, Shannyn Sossamon, Usman Ally, Callan Farris, Brenda Schmid, Joel Ezra Hebner e Kayden Alexander Koshelev.