Ti presento i suoceri, la rom-com dal cast stellare

A giudicare dai numerosi film che hanno portato sullo schermo questo momento, conoscere i suoceri regala sempre scene di grande comicità, tensione e imbarazzo, e lo stesso vale per il primo incontro tra i genitori della sposa e quelli dello sposo. Sicuramente è così nella commedia romantica Ti presento i suoceri (Maybe I Do è il titolo originale), che arriva in prima tv su Sky e in streaming su NOW nei prossimi giorni. Il film è già uscito al cinema negli Stati Uniti a gennaio e in Italia ad aprile di quest’anno.

Il cast di Ti presento i suoceri

Michael Jacobs, in questo lungometraggio al suo esordio alla regia, dirige un cast stellare in cui non mancano i grandi nomi di Hollywood. I protagonisti della commedia romantica sono Emma Roberts (famosa per il ruolo in American Horror Story) e Luke Bracey (visto in Home and Away, Elvis e G.I. Joe – La Vendetta). Insieme a loro c’è il quartetto di celebrità formato da Diane Keaton, Richard Gere, Susan Sarandon e William H. Macy.

Di cosa parla Ti presento i suoceri

Al centro della trama di Ti presento i suoceri ci sono Michelle e Allen: i due hanno raggiunto quel punto della loro relazione in cui si iniziano a compiere i primi passi importanti, prendendo anche in considerazione il matrimonio. È dunque arrivato il famigerato momento di far incontrare i rispettivi genitori.

La coppia organizza una cena per la famiglia allargata ma, con sorpresa di tutti, i quattro genitori in realtà si conoscono già molto bene: tradiscono infatti i loro coniugi da mesi… tra di loro. La cena di famiglia diventa improvvisamente precaria, oltre che, per alcuni commensali, un inatteso faccia a faccia con l’amante del coniuge. Ci sono tutte le premesse, insomma, per un (comico) disastro.

Ti presento i suoceri in streaming

Ti presento i suoceri va in onda in prima tv domenica 9 luglio 2023 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Il film è disponibile on demand.

Commedie romantiche da vedere su NOW

Oltre a Ti presento i suoceri, il catalogo di NOW è pieno di titoli dello stesso genere. Un’altra commedia romantica da vedere in streaming è ad esempio 30 anni in 1 secondo, in cui una ragazzina insoddisfatta della propria vita esprime il desiderio di diventare adulta e per magia si trasforma in un’affascinante donna di trent’anni. Nel cast ci sono Jennifer Garner e Mark Ruffalo.

In Un giorno di pioggia a New York, diretto da Woody Allen, due fidanzati vanno a Manhattan per un weekend da sogno ma sono travolti dagli imprevisti. Tra gli interpreti figurano Elle Fanning, Timothee Chalamet e Selena Gomez. Tra i titoli italiani c’è invece la commedia romantica Io che amo solo te del 2015, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido. In questo caso le nozze tra i due protagonisti, Damiano e Chiara, riportano a galla l’antica passione fra i rispettivi genitori, Don Mimi’ e Ninella.

