TicWatch E3, lo smartwatch top oggi costa pochissimo: metà prezzo

Fonte foto: TicWatch

Ticwatch E3 è uno smartwatch davvero completo, ideale per chi cerca un orologi che ti aiuta nel monitoraggio dei parametri principali durante l’attività sportiva, il sonno e a riposo. Ma che offre anche funzioni aggiuntive molto comode nella vita di tutti i giorni. Si pensi alla possibilità di pagare senza contanti tramite tecnologia NFC con Google Pay.

Oggi il Ticwatch E3 lo paghi metà prezzo, grazie all’ottimo sconto del 47% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. Puoi provarlo con tutta calma grazie al fatto che Amazon abbia prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

TicWatch E3

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Smartwatch Ticwatch E3: le caratteristiche

Lo smartwatch Ticwatch E3 ha un hardware unico: monta infatti il processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100, ma anche il doppio processore Mobvoi da 1G RAM e 8G ROM, il che gli consente di ottenere prestazioni più veloci e fluide. Il tutto, a vantaggio della durata della batteria. Quando la batteria scende sotto il 5%, si attiva in automatico la modalità essenziale, così da lasciarti un residuo per più tempo possibile. Il GPS integrato è molto preciso, così da monitorare tutti i nostri movimenti senza errori.

È dotato anche di altoparlante e microfono, per conversare direttamente dallo smartwatch senza interrompere la propria attività ed estrarre lo smartphone dalla tasca. Non manca di barometro, monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, monitoraggio del sonno e dello stress, rilevamento della saturazione di ossigeno nel sangue. Nell’incipit accennavamo ai pagamenti contactless tramite NFC con Google Pay, il che renderà i tuoi acquisti ancora più facili e piacevoli. Quanti fanno sport troveranno oltre 100 modalità di allenamento professionali, quasi mai riscontrabili su altri indossabili, come l’alpinismo, il pattinaggio su ghiaccio e anche il ciclismo indoor.

Smartwatch Ticwatch E3: prezzo e offerte su Amazon

Dunque, parliamo di un ottimo smartwatch, preciso nel monitoraggio dell’attività fisica, ma anche nella routine quotidiana, oltre ai pagamenti contactless e alle conversazioni direttamente dal polso. Bene, oggi puoi pagare il Ticwatch E3 a metà prezzo, grazie allo sconto del 47%. Dunque puoi farlo tuo a soli 105 euro, con un risparmio netto di ben 95 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto e messo a disposizione da Amazon. Puoi anche provarlo con tutta calma o regalarlo per Natale grazie alla scadenza per la restituzione prorogata al 31 gennaio 2024.

TicWatch E3