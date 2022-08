TicWatch GTH2 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Mobvoi è un produttore cinese famoso, anche dalle nostre parti, per la propria gamma di smartwatch TicWatch composta da dispositivi piuttosto interessanti (e che coprono svariate fasce di prezzo), la maggior parte dei quali ospitano a bordo il sistema operativo Wear OS di Google e offrono un design circolare.

Al netto degli smartwatch con Wear OS, nella gamma TicWatch sono presenti anche prodotti più economici che puntano ad essere degli sport-watch dal rapporto qualità-prezzo competitivo: è il caso del TicWatch GTH, lanciato lo scorso aprile con specifiche come il monitoraggio della temperatura della pelle, misurazione dell’ossigeno del sangue e della frequenza respiratoria, impermeabilità all’acqua (fino a 5 ATM) e un’autonomia fino a 10 giorni. Il produttore cinese ha recentemente lanciato in Cina il successore del TicWatch GTH chiamato semplicemente TicWatch GTH2, un prodotto che evolve il predecessore ma senza stravolgere.

TicWatch GTH2: caratteristiche

Il nuovo TicWatch GTH2 va a sostituire il modello 2021 lanciato da Mobvoi nell’aprile dello scorso anno: questo smartwatch, privo di Wear OS (basato invece su RTOS), mantiene una batteria da 260 mAh che offre un’autonomia di circa 10 giorni e si affida ancora una volta al classico design quadrato del predecessore ma offre un display molto più ampio (cresciuto del 10% fino a 1,72 pollici) ad alta risoluzione.

Dal punto di vista della qualità costruttiva, lo smartwatch, che misura 44,5 x 37 x 10,55 mm e pesa 58 grammi, è realizzato con struttura in metallo, mentre il display è protetto da un vetro temperato curvo 2.5D: grazie all’impermeabilità certificata IP68, il TicWatch GTH2 può essere utilizzato per nuotare, sotto la pioggia o in altre condizioni di bagnato moderato.

Lato salute, TicWatch GTH2 ha un sensore PPG per misurare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la pressione e la frequenza respiratoria; mantiene anche il sensore per la misurazione della temperatura corporea e offre un sistema di gestione della salute del sonno, proprietario, basato sull’intelligenza artificiale: offre anche più di 40 suoni specifici per conciliare il sonno. Lato sport, invece, sono presenti oltre 100 modalità di allenamento che, combinate con algoritmi professionali e con i monitoraggi disponibili in tema salute, lo configurano come un perfetto sport-watch economico.

Dal punto di vista connettività, TicWatch GTH2 integra un modulo Bluetooth dual-mode (che supporta il Bluetooth 5.2) per maggiore stabilità di connessione e chiamate più chiare (si, grazie a speaker e microfono integrati è possibile chiamare dal polso o controllare lo smartwatch tramite comandi vocalI). In conclusione, lo smartwatch offre oltre 100 quadranti personalizzati, in modo da adattarsi a qualsiasi esigenza dell’utente (che potrà anche impostare qualsiasi immagine come quadrante).

TicWatch GTH2: prezzo

Il nuovo TicWatch GTH2 di Mobvoi è disponibile all’acquisto in Cina al prezzo di 399 yuan (circa 58 euro al cambio attuale). Qualora lo smartwatch dovesse arrivare in Europa, possibilità concreta vista la commercializzazione del modello dello scorso anno, pare scontato che il prezzo di vendita potrebbe essere leggermente più alto rispetto al prezzo cinese a causa di tasse e costi di importazione.

In caso di arrivo in Italia, TicWatch GTH2 sarà sicuramente commercializzato anche tramite Amazon: a proposito, al momento il modello 2021, TicWatch GTH, è acquistabile sulla piattaforma dell’e-commerce a circa 50 euro (o a 40 euro, se si sceglie di acquistarlo venduto e spedito direttamente dallo store del produttore, sempre su Amazon, grazie ad un coupon dal valore di 10 euro presente in pagina).