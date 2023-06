TicWatch Pro 3, l'offerta è stupefacente: sconto imperdibile

Il TicWatch Pro 3 è in offerta con uno sconto del 40% e si risparmiano più di 120€. Batteria a lunghissima durata, GPS integrato e tante funzionalità per salute e sport

Gli smartwatch sono uno dei dispositivi tecnologici più venduti negli ultimi anni. Dopo un primo periodo abbastanza complicato, oramai se ne vedono sempre di più sui polsi delle persone e il merito è anche delle tante aziende che hanno investito in questo settore e che hanno reso questi orologi sempre più utili e con un design simile a quello degli orologi analogici. Una di queste aziende è sicuramente Mobvoi con i suoi TicWatch, smartwatch molto interessanti e che si differenziano dal resto del mercato grazie allo loro tecnologie innovative. Come ad esempio quelle che troviamo sul TicWatch Pro 3 GPS, smartwatch top di gamma che si caratterizza per una tecnologia unica: un doppio schermo che permette di ottimizzare il consumo della batteria con una durata che può arrivare fino a un massimo di 45 giorni.

Un wearable che oltre a questo offre molto di più: tantissime attività sportive, un monitoraggio continuo della salute e il sistema operativo WearOS di Google che mette a disposizione un numero di app praticamente infinito. Oggi, però, parliamo di questo smartwatch per un altro aspetto: il prezzo a cui lo troviamo su Amazon. Infatti, grazie allo sconto del 40% si risparmiano 120€ sul quello di listino. Minimo storico dell’ultimo periodo che lo fa diventare un vero best-buy. La promo ha una durata limitata, quindi vi consigliamo di approfittarne subito.

TicWatch Pro 3: caratteristiche e funzionalità

Un orologio Pro e non solo nel nome. Il TicWatch Pro 3 è uno smartwatch che in molti sottovalutano commettendo, però, un grosso errore. Si tratta, infatti, di un wearable di prima fascia e che assicura funzionalità, prestazioni e tecnologie all’avanguardia. Partiamo da quella più interessante di tutte: il Dual Display. L’orologio è dotato di un doppio display: uno a basso consumo energetico e uno brillante AMOLED Retina. Questa soluzione permette di ottimizzare il consumo della batteria e di estenderla fino a un massimo di 45 giorni (impostando la modalità di utilizzo Essenziale). Un vero record per un dispositivo di questo genere.

Essendo un orologio smart non mancano le funzionalità per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Partiamo dalla salute. I sensori presenti sotto la scocca controllano ventiquattro ore su ventiquattro il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e ti avvisano se notano qualche dato anomalo. La tecnologia TicSleep, come si può intuire dal nome, aiuta a monitorare la qualità del proprio riposo e ogni giorno invia un report su come si è riposato durante la notte. Non manca il monitoraggio dello stress con esercizi di respirazione ad hoc per diminuire la stanchezza mentale.

Per gli amanti dello sport troviamo più di 100 modalità di allenamento, tra cui alcune di livello professionale come ad esempio la corsa, ciclismo e il nuoto (è anche impermeabile fino a 50 metri). Lo smartwatch è dotato anche di GPS e puoi analizzare lo sforzo fisico in base al percorso effettuato. Il perfetto compagno da avere al polso quando ci si va ad allenare.

A bordo troviamo il sistema operativo WearOS di Google, uno dei migliori quando si tratta di orologio smart. A disposizione, oltre tutta la suite delle app di Mountain View, anche tantissime altre app come Strava, Telegram o Spotify. Insomma, avete l’imbarazzo della scelta.

TicWatch Pro 3: prezzo, sconto e offerta su Amazon

Sconto speciale per il TicWatch Pro 3. Oggi lo troviamo in offerta con uno sconto del 40% a un prezzo di 179,74€ e si risparmiano poco più di 120€ su quello di listino. Si tratta di una promo super per un orologio molto spesso sottovalutato ma che in realtà assicura le stesse prestazioni di dispositivi che costano molto di più. Amazon offre anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out e che è riservato solamente agli utenti Amazon Prime. La spedizione è gestita dal sito di e-commerce e per fare il reso gratuito si hanno ben 30 giorni di tempo.

