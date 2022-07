TicWatch Pro 4 avrà il chip migliore e WearOS

Mobvoi ha annunciato che il suo prossimo smartwatch, il TicWatch Pro 4, sarà dotato dell’ultimo chipset di Qualcomm dedicato a questo tipo di prodotti. Ciò significa che il dispositivo avrà a bordo un processore in grado di assicurare prestazioni molto interessanti e una maggiore durata della batteria. Proprio la durata della batteria è il vero tallone d’achille degli orologi smart di alta gamma..

L’ultimo processore dedicato agli smartwatch che Qualcomm ha lanciato sarà, con molta probabilità, la specifica di spicco che andrà a corredare il futuro TicWatch Pro 4 di Mobvoi. L’atteso indossabile potrebbe arrivare sui mercati anche entro poche settimane. Tuttavia, sebbene le indiscrezioni al momento siano veramente esigue, ci aspettiamo che il device dell’azienda cinese sia realmente di fascia alta e superiore al modello precedente, il TicWatch Pro 3 (in foto) che conta sul processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Inoltre, il TicWatch Pro 4 sarà dotato dell’ultima versione del sistema operativo WearOS di Google.

TicWatch Pro 4: come sarà

Il prossimo modello di TicWatch, presumibilmente denominato TicWatch Pro 4, sarà il primo (o il secondo, se arriverà prima Oppo Watch 3) smartwatch ad utilizzare ufficialmente il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1. Chip che ha debuttato da pochi giorni, lo Snapdragon W5 Gen 1 promette di non sfigurare affatto a bordo dello smartwatch di Mobvoi, anzi. Qualcomm ha affermato che il suo processore offre il 50% in più di durata della batteria e performance raddoppiate rispetto al suo predecessore, oltre ad essere più piccolo del 30% rispetto alla generazione precedente.

"Le funzionalità differenziate della nuova piattaforma Snapdragon W5+ offrono la più robusta potenza di elaborazione disponibile sino ad oggi" ha affermato Robert Zhang, uno dei manager di spicco di Mobvoi.

TicWatch Pro 4: disponibilità

Sebbene Mobvoi non abbia rivelato particolari dettagli sul lancio ufficiale del successore di TicWatch Pro 3, Qualcomm ha già dichiarato che il TicWatch alimentato da Snapdragon W5 Plus farà il suo debutto "questo autunno". D’altra parte, Mobvoi in alcune affermazioni ha fatto emergere che suggerendo che la presentazione del TicWatch Pro 4 è imminente.