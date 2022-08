Oppo Watch 3 ufficiale: caratteristiche e prezzi

La nuova serie di smartwatch Oppo Watch 3 è stata presentata ufficialmente in Cina: è composta dall’Oppo Watch 3 standard e dall’Oppo Watch 3 Pro. Le schede tecniche di entrambi i modelli sono da smartwatch top di gamma. Scelta orientata anche dal design (quadrato per entrambi) molto elegante che propone cinturini in pelle (ma c’è anche una versione più casual in viton/gomma) e casse nei classici colori oro, nero e alluminio/argento.

Una caratteristica peculiare dello smartwatch Oppo Watch 3 Pro è rappresentata dal display curvo che segue con dolcezza la linea naturale del polso. Rispetto alla versione standard, inoltre abbiamo anche una maggiore capienza della batteria e soprattutto la presenza del sensore ECG, per il monitoraggio dell’elettrocardiogramma. Dunque, due smartwatch decisamente interessanti che noi in Italia forse non vedremo. Infatti, alle nostre latitudini non è mai arrivata la serie Oppo Watch 2 presentata lo scorso anno, ma solo la prima generazione Oppo Watch. Dunque, Cosa dobbiamo attenderci per i prossimi mesi? L’arrivo della nuova serie Oppo Watch 3 o il recupero della serie Oppo Watch 2?

Oppo Watch 3 standard: caratteristiche tecniche

Il display AMOLED del nuovo smartwatch Oppo Watch 3 standard è da 1,75 pollici, quadrato e con bordi arrotondati e cassa da 43 mm.

A bordo sono stati adottati due processori, il Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 e l’Apollo 4 Plus abbinati a 1 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria di archiviazione. I sensori più importanti monitorano costantemente il battito cardiaco, con un sistema di alert per aritmie, e l’ossigenazione del sangue (SpO2).

La connettività include anche GPS e NFC per i pagamenti contactless, e c’è il supporto alle eSim sulla versione LTE. La batteria è da 400 mAh e il produttore dichiara un’autonomia di 4 giorni.

I cinturini disponibili sono in viton/gomma nero abbinato a cassa nera o in pelle rosa chiaro e cassa oro. I prezzi in Cina sono i seguenti:

Oppo Watch 3 cinturino viton/gomma: 1.599 yuan (229 euro)

Oppo Watch 3 cinturino pelle: 1.699 yuan (244 euro)

Oppo Watch 3 Pro: caratteristiche tecniche

Il display dell’Oppo Watch 3 Pro (in foto) è quadrato e curvo, misura 1,91 pollici e la cassa è da 50 mm. Anche qui troviamo entrambi i processori presenti sulla versione standard: il Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 e l’Apollo 4 Plus e i medesimi tagli di memoria, 1 GB di memoria RAM e 32 GB.

La dotazione dei sensori, oltre a quelli per il monitoraggio del battito cardiaco e dell’SpO2, si arricchisce anche della presenza del sensore ECG, ossia per l’elettrocardiogramma. La batteria è da 550 mAh, per una autonomia dichiarata di 5 giorni con tutte le funzioni attivate.

I colori disponibili sono: cinturino in viton/gomma e cassa neri o pelle marrone e cassa alluminio/argento. I prezzi in Cina dello smartwatch Oppo Watch 3 Pro sono: