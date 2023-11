TicWatch Pro 5, ecco la promo che non puoi farti scappare: prezzo al minimo

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: TicWatch

TicWatch è un’azienda che in poco tempo è riuscita ad affermarsi nel mercato italiano e a conquistarsi il giusto spazio, in un settore sempre più affollato e ricco di tante opportunità differenti. Tra i dispositivi lanciati in questi anni c’è anche il TicWatch Pro 5, ultima versione di uno smartwatch fortunato, comodo da indossare e soprattutto con tante funzionalità a bordo. Un orologio che si posiziona nella fascia premium e il motivo è semplice: realizzato con materiali resistenti e di ottima qualità, tante funzionalità per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, tra cui alcune specifiche per chi ama fare avventure all’aperto e soprattutto un doppio display che permette alla batteria di estendersi (quasi) all’infinito.

Tutto questo preambolo per introdurvi il vero argomento di questo articolo: l’offerta disponibile oggi su Amazon. Il TicWatch Pro 5, infatti, è disponibile con una promo veramente eccezionale: accedendo sulla pagina prodotto trovi un coupon da applicare del valore di ben 90€ che fa scendere il prezzo al minimo. A conti fatti uno sconto di poco superiore al 25%. Un’ottima promo per un dispositivo da poco uscito sul mercato. Approfittane immediatamente.

TicWatch Pro 5

Ticwatch Pro 5: le caratteristiche

Lo smartwatch TicWatch Pro 5 ha un primato: è stato il primo a montare il processore Snapdragon W5+ Gen 1, uno dei più performanti sul mercato. Molto comodo il fatto che consenta pagamenti contactless veloci grazie alla tecnologia NFC che supporta Google Pay e Google Wallet. Molto interessante poi il fatto che la tecnologia di visualizzazione a doppio strato offra una durata della batteria prolungata. In caso si dimentichi di ricaricarlo, è possibile passare dallo 0 al 65% in circa mezz’ora grazie alla ricarica rapida.

Il display molto maneggevole consente di cambiare agevolmente la predisposizione delle icone, aumentare o diminuire il volume della musica e anche ingrandire o ridurre le mappe con facilità. Tantissimi i parametri relativi alla salute che si possono monitorare facilmente e in modo preciso: monitoraggio del sonno, saturazione dell’ossigeno nel sangue e monitoraggio della frequenza cardiaca ventiquattro ore su ventiquattro. Resistente all’acqua, è anche subacqueo fino a 5 metri di immersione, quindi è ideale per quanti nuotano, vanno sott’acqua entro certi limiti e ovviamente quanti fanno sport all’aperto anche in caso di pioggia. A proposito di sport, supporta oltre 100 modalità sportive professionali. Infine, il GPS integrato è molto preciso e consente di misurare con precisione i propri spostamenti.

Ticwatch Pro 5: prezzo e offerte Amazon

Un prezzo al minimo da non farsi scappare, anche perché la promo potrebbe scadere da un momento all’altro, essendo legata a un coupon in tiratura limitata. Il prezzo del TicWatch Pro 5 è sceso a 262,30€ grazie al coupon sconto di 90 euro. Praticamente si risparmia il 25% rispetto al prezzo consigliato. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando la finanziaria Cofidis. Inoltre, potrai restituirlo entro il 31 gennaio 2024, quindi potrai anche pensarlo come regalo di Natale senza il problema che passino i classici 30 giorni dall’acquisto. Ultimo vantaggio: la consegna immediata. Cosa volere di più?

TicWatch Pro 5