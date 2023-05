TicWatch Pro 5 prossimo al lancio: le caratteristiche del nuovo smartwatch

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il TicWatch Pro 5 è il nuovo e attesissimo smartwatch di Mobvoi che potrebbe arrivare sul mercato in tempi brevissimi. Amazon, infatti, ha caricato e pubblicato per errore la scheda tecnica del dispositivo, svelando al mondo il design ma, soprattutto, le specifiche tecniche di questo orologio smart.

La scheda è stata prontamente rimossa ma non così velocemente da evitare ai diversi leaker di dare uno sguardo decisamente approfondito alle caratteristiche di TicWatch Pro 5. Niente più segreti, dunque, per questo wearable che potrebbe essere annunciato ufficialmente già nelle prossime settimane.

TicWatch Pro 5: caratteristiche tecniche

TicWatch Pro 5 avrà una configurazione con due display: il primo sarà un OLED da 1,43 pollici con risoluzione 466×466 pixel e funzione Always-On. Il secondo sarà uno schermo FSTN che ha la particolare caratteristica di aiutare il dispositivo a risparmiare energia, visualizzando solamente l’ora e alcune indicazioni base, quando l’OLED non è attivo.

Intorno al display ci sarà una corona rotante che verrà utilizzata dall’utente per muoversi tra le funzioni dell’orologio. Questo smartwatch è il primo al mondo a sfruttare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria per l’archiviazione.

Per le connessioni c’è il Bluetooth 5.2, WiFi a 2,4 GHz, NFC, Bussola, Barometro, GPS, Beidou, Glonass, Galileo e QZSS. Tra i sensori troviamo quelli classici per il monitoraggio dei parametri vitali: frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO2), e temperatura. Grazie ad essi viene anche calcolato il VO2 Max, cioè il massimo volume di ossigeno consumato al minuto durante l’attività fisica. Garantite naturalmente anche tutte le funzioni per monitorare la qualità del sonno e il livello di stress.

La batteria è da 611 mAh con l’azienda che promette un’autonomia fino a 80 ore in modalità Smart e fino a 45 giorni in modalità Essenziale. Confermata anche la ricarica rapida con l’arrivo al 65% della batteria con 3 minuti di ricarica. Stando alle informazioni disponibili il dispositivo utilizzerà una versione personalizzata del sistema operativo Google Wear OS 3.

Sempre da Amazon sappiamo che ci sarà la compatibilità con Google Pay e la presenza nella confezione di un cavo di ricarica proprietario. Completano la lista delle indicazioni condivise quelle relative alla certificazione MIL-STD-810H per la resistenza agli urti e quelle per la resistenza all’acqua fino a 5 atmosfere. Non manca nemmeno la protezione Gorilla Glass per il vetro.

Infine la scheda Amazon cita i materiali che compongono il nuovo TicWatch Pro 5: sarà realizzato in acciaio inox e alluminio, mentre il cinturino sarà intercambiabile e realizzato silicone.

TicWatch Pro 5: quanto costerà

Nonostante tutte le indicazioni ufficiali siano state condivise su Amazon per errore, ciò che non ha fatto la sua comparsa sul web è il prezzo di questo smartwatch e le eventuali versioni che arriveranno in commercio.

Lo smartwatch arriverà quasi certamente anche in Italia, esattamente come tutti i modelli di TicWatch che lo hanno preceduto.