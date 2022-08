TikTok: arrivano i giochi e una nuova app per la musica

TikTok è l’app di successo tra i giovani che amano condividere video brevi e divertenti. Il successo però non è una costante e richiede impegno e creatività. Doti che alla società cinese ByteDance non mancano e dunque ecco sul piatto un paio di idee che includono giochi e musica, per accontentare un pubblico che in Italia lo ricordiamo, lo scorso marzo era di poco meno di 15 milioni di utenti. Oltre un miliardo nel mondo.

La prima novità che TikTok ha in serbo per i suoi iscritti e per quelli che verranno è il lancio dei "minigiochi" all’interno dell’app e scoperti attraverso i video dei creatori. La seconda novità riguarda la musica sotto forma di un app dedicata con cui sarebbe possibile acquistare e ascoltare musica. Non è chiaro però se l’app sarà sviluppata potenziando Resso, app di ByteDance già attiva in India, Indonesia e Brasile, oppure se sarà introdotta app nuova di zecca da distribuire su scala globale. Il discorso, però, non cambia: come YouTube, Facebook e Instagram hanno patito (e non poco) il boom di Tiktok, così Spotify, Apple Music e le altre app di streaming musicale potrebbero andare presto in sofferenza.

TikTok introduce i minigiochi

Il progetto dei minigiochi di TikTok è in fase di sviluppo e è stato lanciato già un primo "pilot", ossia una versione di prova a cui hanno preso parte diversi partner come gli sviluppatori di giochi Vodoo, Nitro Games, FRVR, Aim Lab e Lotum.

Il progetto è iniziato lo scorso novembre,grazie anche alla collaborazione con il gigante dei giochi Zynga, quando ByteDance ha avviato lo sviluppo di giochi a partire dal linguaggio HTML5, il più universale e leggero. Il gioco prodotto ha il nome di Disco Loco 3D ed è simile Zynga High Heels.

Chiunque pubblica un video su TikTok, un attimo prima di premere il tasto "Invia", esattamente nella schermata finale si troverà l’elenco dei nuovi minigiochi. I creatori, in questo modo, possono aggiungere hashtag, una descrizione, una posizione e facoltativamente un collegamento ad altri contenuti, tra cui, appunto i giochi.

TikTok e la nuova app di musica

Secondo alcune indiscrezioni provenienti da persone che lavorano per TikTok, ByteDance ha depositato, lo scorso maggio, una richiesta per il riconoscimento del marchio "TikTok Music" presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti e lo scorso novembre lo stesso nome è stato registrato anche in Australia.

Secondo quanto contenuto nella richiesta, TikTok Music è un servizio nato per acquistare, riprodurre, condividere e scaricare musica. Inoltre gli utenti, potrebbero anche creare, condividere e consigliare playlist, commentare musica, audio e video in live streaming.

La musica non è una novità per TikTok: nel 2020 ha lanciato In India, Indonesia e Brasile, l’app Resso che presenta alcune delle funzionalità descritte nella richiesta di registrazione del marchio "TikTok Music".