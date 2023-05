Persino TikTok avrà un chatbot basato sull'AI

Nonostante i problemi che l’affliggono in questo periodo, come la causa in Montana dovuta al ban del social previsto per il prossimo 1°gennaio 2024, ByteDance continua a sviluppare l’app di TikTok. Infatti ha iniziato a testare un chatbot chiamato Tako, basato sull’intelligenza artificiale.

Non è una sorpresa, poiché sempre più applicazioni di social media stanno saltando sul carro dei chatbot, come dimostra il bot My AI di Snapchat reso disponibile a tutti lo scorso aprile. Lo stesso Mark Zuckerberg ha dichiarato agli investitori di Meta che il prossimo obiettivo è "rendere disponibile l’intelligenza artificiale per miliardi di persone".

Il chatbot Tako ha come obiettivo (per ora) quello di consigliare i video in base alle ricerche degli utenti, almeno secondo quanto riferisce a The Verge Daniel Buchuk di Watchful Technologies.

Cosa fa il chatbot Tako di TikTok

Secondo quanto dichiarato da Buchuk a The Verge il chatbot Tako ha un grandissimo potenziale: "Se TikTok finirà per rilasciare il chatbot su larga scala, ciò potrebbe cambiare radicalmente la ricerca e la navigazione".

Nella versione di prova, Tako è stato posizionato sopra l’icona del profilo di TikTok, a destra del video, per offrire assistenza tramite chat su diversi temi. Sembra che Tako abbia la capacità di rispondere ad una vasta gamma di domande, ma non è ancora chiaro quale sia il modello di intelligenza artificiale che TikTok ha messo in campo.

Visti i pessimi rapporti tra Cina e USA, anche e soprattutto nel settore tech, è quasi impossibile che Tako si basi sugli algoritmi di OpenAI/Microsoft o di Google.

Tako aiuta l’utente con consigli seguendo il classico modello di conversazione amichevole tipico dei bot di ultima generazione. Buchuk, ha riferito alcuni esperimenti fatti: chi sta guardando un video di ricette, ad esempio, può chiedere a Tako di mostrare tutti i video correlati a quella preparazione.

Tako di TikTok, non solo un esperimento

In realtà ByteDance cerca di ridimensionare la portata di Tako. Infatti, in un comunicato stampa ufficiale l’azienda ha dichiarato che è sempre impegnata a esplorare nuove tecnologie per migliorare continuamente l’esperienza utente su TikTok.

Inoltre, tramite una dichiarazione ufficiale del portavoce di TikTok, Zachary Kizer, precisa che Tako è un "esperimento limitato". Kizer ha anche aggiunto che questa funzione non è ancora disponibile per gli utenti del Nord America o dell’Europa e che gli esperimenti sono condotti, al momento, solo nelle Filippine.

Ma sappiamo, invece, da ricerche condotte dall’avvocato esperto in marchi e brevetti Josh Gerben, che ByteDance ha recentemente depositato negli Stati Uniti una domanda di marchio per "Tako". Questa mossa suggerisce che l’azienda si stia preparando per un rilascio più ampio. Tako, dunque, potrebbe non essere semplicemente un esperimento.