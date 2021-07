TikTok down, cosa può esserci dietro: la possibile spiegazione

TikTok, il social network per condividere brevi video popolarissimo soprattutto tra gli adolescenti, non ha funzionato per ore. Le segnalazioni sotto l’hashtag #tiktokdown sono arrivate a migliaia su Twitter, provenienti da tutto il mondo e non solo dall’Italia. Molti utenti, infatti, all’apertura dell’app sul loro smartphone hanno riscontrato un nuovo problema mai visto prima.

I problemi sono iniziati alle 21 di martedì 6 luglio, ora italiana, fino ad arrivare a dopo la mezzanotte alle 2 del mattino di mercoledì 7 luglio. I dati arrivano da Down detector, il servizio online che permette di visualizzare in tempo reale quali sono i principali problemi dei siti e dei social come Facebook, Instagram e Twitter, oltre ovviamente a TikTok.

TikTok down, quali sono stati i problemi

Il problema che ha scatenato l’ira degli utenti di TikTok è stato riscontrato per molte ore e in diverse zone del mondo all’apertura dell’app. Si trattava di una falla proprio all’apertura dell’applicazione che non permetteva agli utenti di accedere e caricare i contenuti.

Aprendo l’app di TikTok, infatti, veniva richiesto agli utenti di inserire la propria età. Come è noto a chi utilizza l’app, per poter visualizzare i contenuti del social network è necessario avere almeno 13 anni. Il sistema, solitamente, non richiede di continuo all’utente di inserire il proprio anno di nascita, cosa che invece è accaduta ieri sera e nella notte.

Superata la fase del reinserimento della propria età, il sistema restituiva un errore di server che non permetteva il normale utilizzo della piattaforma. In particolare, tra i messaggi visualizzati c’erano “Server error", oppure “There is a small problem with the server, fixing it now" (“C’è un piccolo problema con il server, lo stiamo risolvendo").

Cosa c’è dietro al blackout di TikTok: la possibile spiegazione

Gli sviluppatori non hanno dato una versione sul motivo del down di TikTok, infatti sul profilo Twitter ufficiale della piattaforma è apparso questo messaggio: “TikTok sta avendo dei problemi tecnici temporanei. Il nostro team è al lavoro per risolverli al più presto. Vi ringraziamo per la vostra pazienza!".

La possibile spiegazione per il down della popolare piattaforma di contenuti video è che ci sia stato un guasto nei server. Negli ultimi anni, infatti, la popolarità di TikTok è cresciuta esponenzialmente e sono sempre di più gli utenti che si iscrivono ogni giorno. Questo non può che avere un impatto sui server che devono gestire una quantità di dati sempre più impressionante.

Per fortuna, su TikTok così come su Facebook e Instagram, sono centinaia gli sviluppatori che lavorano ogni giorno per risolvere guasti di ogni tipo e i blackout durano al massimo qualche ora. Un lato positivo, da tutta questa storia, c’è: gli utenti rimasti “orfani" di TikTok si sono trasferiti su Twitter e hanno dato il via a una valanga di meme divertenti spiegando agli altri utilizzatori nuovi motivi per “buttare" il loro tempo.

Armando Mercuri