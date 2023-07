Secondo indiscrezioni riportate da Reuters e dal Wall Street Journal ByteDance, la casa madre di TikTok, starebbe per lanciare una grossa novità negli Stati Uniti che, prima o poi, potrebbe arrivare anche da noi in Europa. L’azienda cinese ha intenzione di trasformare TikTok, già dalla prossima settimana, in un enorme e-commerce. Naturalmente di prodotti cinesi.

Più prodotti cinesi per gli americani

Lo scopo dichiarato del progetto di ByteDance sarebbe quello di aumentare le vendite di prodotti made in China sul territorio degli Stati Uniti. Territorio dove, rispetto a quello europeo, di merce cinese ne arriva molta di meno.

Mentre Unione Europea e Cina hanno rapporti commerciali molto solidi, infatti, negli USA non è così: vuoi per diffidenze culturali e politiche, vuoi per i numerosi ban doganali (reciproci) messi in atto negli ultimi anni, i prodotti cinesi non arrivano facilmente in Nord America.

E questo vale anche per brand molto noti, come Xiaomi, Oppo e altre big della tecnologia che negli Stati Uniti o non sono presenti, o lo sono con una gamma ridotta di prodotti.

Ma la cosa interessante è che, sempre secondo Reuters e WSJ, i prodotti elettronici non sarebbero affatto il focus principale del nuovo e-commerce di TikTok: verranno venduti soprattutto vestiti, accessori, strumenti per la cucina e altri prodotti non sottoposti ad alcun ban, che possono essere commercializzati sin da subito.

Come funzionerà l’e-commerce di TikTok

Il modello di business dell’e-commerce di TikTok sarebbe, secondo il giornale online cinese ITHOME, simile a quello già visto per i prodotti “venduti da Amazon“: TikTok venderà per conto dei produttori cinesi, trattenendo una percentuale.

Eventualmente, se il produttore lo vorrà, potrà affidare a TikTok anche il successivo dialogo col cliente in caso di problemi al prodotto o alla spedizione. Il tutto con un rischio minimo per TikTok.

Potere agli influencer

Insieme ai prodotti cinesi, però, TikTok potrebbe portare in USA anche un modello di vendita che definire “influencer marketing” sarebbe riduttivo. Già oggi, anche in Italia, molti influencer famosi vengono chiamati dalle aziende per proporre, dietro compenso, questo o quel prodotto tramite i propri canali social. Ma in Cina si fa molto di più.

In Cina, specialmente tramite l’app di WeChat, moltissimi brand organizzano insieme agli influencer delle vere e proprie televendite in diretta tramite live streaming. Durante queste dirette video i fan interagiscono con l’influencer, fanno domande, ottengono risposte e, se vogliono, comprano senza mai uscire dall’app.