Tinder, arrivano i profili verificati con Video Selfie

Le piattaforme social sono sempre più impegnate nel tutelare i loro utenti. Per questo motivo investono nella moderazione dei profili e dei contenuti, proprio per tenere alla larga molestatori e truffatori. Ma i risultati quasi mai sono quelli sperati e, purtroppo, i social sono ancora pieni di bot, utenti fake e persino criminali che si nascondono dietro falsi profili.

Un modo per risolvere la questione c’è e Tinder, piattaforma che propone incontri online, ritiene di aver trovato la soluzione giusta: offrire anche ai suoi nuovi utenti il profilo verificato con video selfie.

Grazie a un’innovativa procedura, completamente gratuita, di verifica dei profili che consiste nell’invio di "Video Selfie" alla piattaforma, gli iscritti a Tinder, vecchi e nuovi, potranno confermare la propria identità in modo facile ed efficace. In più, i profili verificati prima di un Match (incontro) potranno chiedere all’altra persona di procedere alla verifica dell’identità prima di iniziare a chattare, così come si potrà scegliere di ricevere messaggi solo da Profili Verificati.

Profilo verificato con video, come funziona

Gli utenti di Tinder già conoscono la funzione che permette di ottenere il badge blu che attesta il rango di profilo verificato con selfie, ma senza video, appunto. Questa soluzione è stata un successo poiché è stata già adottata da quasi il 40% degli iscritti.

La novità messa in campo in questi giorni, che riguarda sia i nuovi sia i vecchi iscritti, consiste nella possibilità di far accertare la propria identità grazie ad un video e non più solo alle immagini.

Infatti, fino ad oggi, per verificare il proprio profilo su Tinder, era chiesto agli utenti di scattare delle fotografie. Queste erano poi confrontate con le immagini presenti su altri profili di altri social. Adesso, per ottenere un profilo verificato, sarà necessario caricare anche una serie di video selfie in virtù del fatto che Tinder, in questo modo, conta di incrementare sicurezza e affidabilità dell’intero processo di verifica dell’identità.

Chat su Tinder con profili verificati

Con questo aggiornamento, i dater avranno più strumenti utili a personalizzare la lista di profili con cui desiderano interagire. Grazie alla nuova funzionalità sarà possibile selezionare i contatti solo da Profili Verificati così da avere maggiore sicurezza rispetto alle persone che poi si andranno ad incontrare nella vita reale.

Per esempio, gli utenti possono scegliere la funzione "Chat con Profili Verificati" nelle loro impostazioni ed essere sicuri che riceveranno messaggi solo da altri Profili Verificati.

Inoltre, coloro che sono abbonati a Tinder Gold possono filtrare i "Mi piace" così da selezionare solo i profili che sono dotati della spunta blu.