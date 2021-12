Il Titanic in salotto con meno di 50 euro

A dieci giorni dal Natale, c’è ancora un sacco di gente indaffarata a fare regali ad amici e parenti. E c’è n’è altrettanta indaffarata a pensare cosa regalare ad amici e parenti, dopo aver terminato le sciarpe, le babbucce a forma di cane, i calzini dei Simpsons, i maglioni nerd brutti di Microsoft, e i giochi da tavolo.

Un’alternativa che stupirà tutti? Un puzzle 3D del Titanic, in scala 1:305 (il Titanic era bello grosso), illuminato a LED da mettere in salotto. Un passatempo che impegna il cervello, in fase di costruzione, un bel soprammobile, una volta terminato. Due regali in uno, ad un prezzo tra l’altro assolutamente accessibile: sotto i 50 euro. Chi lo ha comprato, montato ed esposto in casa ne è rimasto mediamente entusiasta, perché la qualità del modellino è veramente alta e l’effetto scenico dell’illuminazione a LED è elevato, specialmente in stanze poco illuminate. E’ difficile da montare? Ni: non è facilissimo, ma un adulto ha bisogno solo di pazienza, mentre un bambino di dieci anni lo può realizzare insieme ai genitori (regalo nel regalo).

Titanic 3D: come è fatto

Il puzzle 3D del Titanic a LED è composto da 266 pezzi e una volta montato misura 87,9×29,5×9,7 cm, quindi “fa la sua figura“, ma non ingombra troppo.

I pezzi del puzzle 3D sono in cartone pressato, come quelli dei normali puzzle 2D, per capirci, e non servono né forbici né colla per realizzare il modellino. I più bravi riusciranno a finirlo in 10-15 ore, chi ha meno esperienza ci metterà il doppio, ma non c’è nessuna medaglia per chi arriva prima, anzi…

Puzzle 3D a LED del Titanic: quanto costa

Come abbiamo già accennato, la maggior parte delle persone che hanno comprato su Amazon questo puzzle 3D ne sono rimaste felicemente stupite, anche perché il prezzo pagato è assolutamente basso in rapporto alla qualità. Ma anche al costo di un modellino vero del Titanic, che si aggira su diverse centinaia di euro.

Il puzzle 3D a LED del Titanic, infatti, su amazon costa neanche 50 euro.

CubicFun