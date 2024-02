Fonte foto: Nubia

In occasione del Mobile World Congress 2024, Nubia ha svelato diverse novità per la sua gamma di prodotti. Il brand della cinese ZTE, infatti, ha annunciato il debutto del nuovo Nubia Flip, smartphone pieghevole che arriverà sul mercato con un prezzo aggressivo, ed ha anticipato anche il debutto del nuovo Nubia Pad 3D II, seconda generazione del tablet con display 3D che non richiede l’uso di occhiali dedicati per la fruizione dei contenuti.

Nubia Pad 3D II: caratteristiche tecniche

Il nuovo Nubia Pad 3D II è dotato di un display da 12,1 pollici con risoluzione di 2.560x 1.600 pixel e refresh rate di 144 Hz. Il tablet integra una tecnologia di visualizzazione 3D, nettamente migliorata, secondo Nubia, rispetto alla prima generazione, con un aumento dell’80% della risoluzione e del 100% della luminosità per quanto riguarda i contenuti in tre dimensioni.

La fruizione dei contenuti in 3D avviene senza il ricorso ad occhiali specifici. L’utilizzo di algoritmi AI consente un’esperienza d’uso di qualità superiore, anche grazie a un sistema di tracciamento oculare AI che migliora la visualizzazione dei contenuti.

Il Nubia Pad 3D II è dotato della tecnologia Neovision 3D Anytime che garantisce la conversione in tempo reale dei contenuti 2D in 3D. Immagini, giochi e video possono passare dal 2D al 3D semplicemente attivando il meccanismo di conversione.

È anche possibile utilizzare quella che Nubia chiama “collaborazione multi-schermo AI 3D“. Con uno smartphone ZTE oppure utilizzando un qualsiasi dispositivo con supporto Miracast è possibile proiettare i contenuti sul tablet per sfruttare la conversione in 3D.

Con il Nubia Pad 3D II è anche possibile creare contenuti in 3D, con il nuovo sistema Super Biomimetic Eye, composto da due telecamere (le specifiche non sono state rese note) e in grado di ampliare fino a 2,5 volte il campo di ripresa ottimale 3D per scattare foto e registrare video in 3D in modo più semplice.

La scheda tecnica del nuovo Nubia Pad 3D II comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che rappresenta un upgrade considerevole, in termini di prestazioni ed efficienza, rispetto al chip Snapdragon 888 utilizzato dalla prima generazione del tablet. Il nuovo chip offre anche la connettività 5G.

Tra le specifiche ci saranno varie combinazioni di RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0 (fino a 512 GB) oltre a una batteria da 10.000 mAh, con ricarica rapida da 66 W. Da segnalare anche un sistema di quattro speaker simmetrici con certificazione DTS:X Ultra 3D.

Nubia Pad 3D II: prezzo e disponibilità

Per il momento, Nubia non ha fornito informazioni dettagliate in merito a prezzi e disponibilità del suo nuovo tablet. Il Nubia Pad 3D II arriverà sul mercato europeo, oramai sempre più al centro delle strategie del brand, nel corso dei prossimi mesi. Il tablet andrà ad occupare, molto probabilmente, la fascia alta del mercato. La prima generazione del modello venne lanciata, lo scorso anno, con un prezzo di 1.299 euro.