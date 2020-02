Tivùsat Mediaset, come funziona: canali e frequenze

24 Febbraio 2020 - Chi vive in zone dove il segnale del digitale terrestre è debole o completamente assente ha una valida alternativa: Tivùsat. Si tratta della piattaforma satellitare gratuita che trasmette gli stessi canali del digitale terrestre e copre tutto il territorio nazionale. Tra i tanti canali presenti su Tivùsat ci sono anche quelli Mediaset, sia i generalisti come Canale 5 e Italia 1, sia i tematici come Focus, Cartoonito o Cine 34.

Per chi ha problemi nel vedere i canali Mediaset sul digitale terrestre, può pensare di utilizzare Tivùsat come soluzione alternativa. Quali dispositivi sono necessari per usare Tivùsat? Basta avere un decoder ad hoc, una parabola (va bene anche quella utilizzata per Sky) e una smart card gratuita che si può richiedere nei centri convenzionati. Su Tivùsat sono disponibili anche i canali Mediaset in HD e ben sette canali con risoluzione 4K. Ecco tutto quello che c’è da sapere per vedere Mediaset su Tivùsat.

Come vedere Mediaset su Tivùsat

Non c’è bisogno di fare grossi investimenti per vedere i canali Mediaset su Tivùsat, ma basta acquistare un decoder, una smart card e avere la parabola. Una volta collegato l’impianto e posizionata la parabola basta eseguire una semplice sintonizzazione per cominciare a vedere i canali di Mediaset.

Tivùsat Mediaset: i canali disponibili

Come accade sul digitale terrestre, anche su Tivùsat sono disponibili tutti i migliori canali Mediaset in qualità HD. Ecco la lista dei canali in alta definizione:

Rai 4 HD (disponibile anche il canale non in alta definizione).

Canale 5 HD (disponibile anche il canale non in alta definizione).

Italia 1 HD (disponibile anche il canale non in alta definizione).

Mediaset Extra HD (disponibile anche il canale non in alta definizione).

Canale 20 HD (disponibile anche il canale non in alta definizione).

Ecco, invece, la lista dei canali tematici di Mediaset presenti su Tivùsat:

Rete 4

Canale 5

Italia 1

Iris

La 5

Italia 2

Cine 34

Canale 20

Top Crime

BOing

Cartoonito

Focus

TG Com 24

Non vedo i canali Tivùsat Mediaset, cosa posso fare?

Può capitare che dopo aver effettuato la sintonizzazione automatica e aver posizionato correttamente la parabola sul satellite Eutelsat Hot Bird 13, i canali Mediaset su Tivùsat non funzionino. Cosa fare in questo caso? Bisogna ricorrere alla sintonizzazione manuale impostando questi parametri segnalati dalla stessa piattaforma satellitare sul proprio sito internet:

Frequenza e polarizzazione: 11432 V;

Symbol Rate: 29900;

FEC (se richiesto): 3/4.

Per effettuare la sincronizzazione manuale il procedimento è molto simile su tutti i decoder Tivùsat, ma per conoscere i giusti passaggi da fare vi consigliamo di leggere le indicazioni direttamente sul sito della piattaforma satellitare.