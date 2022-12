Tornano I delitti del Bar Lume

Le piccole storie divertenti e a tinte gialle de I delitti del Bar Lume stanno per tornare. Nato ormai dieci anni fa, nel 2013, il format prodotto da Sky Original e co-prodotto con Palomar è arrivato alla decima stagione. Quale modo migliore di celebrare questo compleanno, se non facendo uscire tre nuove storie esclusive? Gli episodi (intitolati Indovina chi?, Resort Paradiso e E allora zumba!) usciranno nel corso di gennaio, a distanza di una settimana uno dall’altro. Ecco tutto quello che sappiamo di questo ritorno.

I delitti del Bar Lume: il cast

La regia dei nuovi episodi de I delitti del Bar Lume, che sono sempre liberamente ispirati alla serie omonima scritta da Marco Malvaldi ed edita in Italia da Sellerio Editore, è affidata ancora a Roan Johnson, che è anche produttore creativo. Per questa stagione al suo fianco alla regia c’è anche Milena Cocozza.

Per la gioia degli spettatori più appassionati, nelle nuove storie tornano ovviamente gli attori e le attrici che hanno già reso celebre il Bar Lume: Filippo Timi veste ancora i panni di Massimo Viviani, Lucia Mascino quelli della Commissaria Fusco ed Enrica Guidi quelli della Tizi.

Nel cast ci sono poi Alessandro Benvenuti (che interpreta Emo, che è uno dei "vecchini" insieme a Gino, Aldo e Pilade), Marcello Marziali (Gino), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali, assicuratore di origini venete) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia, fratellastro di Massimo).

Le nuove storie del Bar Lume

Le tre nuove storie della serie saranno ambientate sempre nell’immaginaria cittadina di Pineta. La trama ricomincia nove mesi dopo che Beppe e la Tizi hanno concepito un figlio insieme in un furgone frigorifero. Ma non c’è tempo per godersi la nuova vita familiare: l’amministratore di condominio e poi la pediatra vengono uccisi. La Commissaria Fusco, che dovrebbe indagare sugli omicidi, ha però il cuore in pezzi per via di una misteriosa infiltrata che l’ha sedotta per poi abbandonarla.

L’altra novità è che Pasquali ha deciso di candidarsi a sindaco di Pineta. Intanto i "vecchini" sono disperati per due motivi: da una parte perché Massimo si è invaghito di una nuova fiamma che pare assorbire tutta la sua attenzione, dall’altra perché Marchino ha deciso di lasciare il Bar Lume per un resort di lusso dove spera di diventare ricco.

Quando escono le puntate

Le tre nuove puntate de I delitti del Bar Lume escono a gennaio 2023 in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Indovina chi? va in onda lunedì 9 gennaio, Resort Paradiso il 16 gennaio e infine E allora zumba! il 23 gennaio.