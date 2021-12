I delitti del BarLume: arrivano due nuove storie originali

Ritornano le storie de I Delitti del BarLume, la serie tv Sky Original, coprodotta insieme a Palomar, ormai giunta alla nona stagione. La commedia italiana, che si mischia sapientemente col genere giallo, è liberamente tratta dai libri di Marco Malvaldi e con le sue storie ricche di divertimento e mistero ha conquistato una enorme fetta di spettatori.

I due nuovi episodi si intitolano “Compro Oro”, ispirato al mondo del BarLume di Marco Malvaldi e “A bocce Ferme” tratto dall’omonimo romanzo dello stesso autore. Entrambi sono diretti da Roan Johnson e arriveranno presto su Sky e in streaming su NOW. Se la trama è sempre nuova e avvincente, il cast è ormai storico: Filippo Timi interpreta come sempre il barista con lo spiccato senso investigativo, Massimo Viviani. Sarà ancora una volta in prima linea per risolvere due omicidi che sconvolgeranno Pineta, l’immaginaria cittadina in cui è ambientata la serie. La serie antologica ormai è un vero e proprio caposaldo della programmazione di Sky e tra i suoi punti di forza c’è proprio la trama, che si apre e chiude in una sola puntata.

I Delitti del BarLume: cast e trama delle nuove puntate

Nelle due nuove puntate Massimo Viviani, titolare del bar e investigatore a tempo perso, si concentrerà nella risoluzione di due misteri che scuotono il piccolo paese di Pineta. Il primo è l’omicidio di un compratore d’oro, mentre il secondo è un caso irrisolto che sconvolge ancora la cittadina, per il quale Fusco e Viviani collaboreranno. Naturalmente non mancheranno i momenti leggeri che da sempre caratterizzano la serie tv, in particolare le chiacchiere all’interno del bar e le dinamiche tra i personaggi principali.

I Delitti del BarLume: il cast

Il cast ormai è ben avviato e ha conquistato gli spettatori fin dalla prima stagione. A condurre le danze spicca il talentuoso attore italiano Filippo Timi, nel ruolo di Massimo Viviani, barista ma anche investigatore, che fa da collante tra commedia e giallo.

Ma lui non è il solo che il pubblico rivedrà, perché nei nuovi episodi ritornano anche Lucia Mascino, nel ruolo del Commissario Fusco, Enrica Guidi nei panni della barista Tizi, Stefano Fresi in quello di Beppe Battaglia e Corrado Guzzanti che interpreta Paolo Pasquali, un assicuratore truffaldino sempre a caccia di affari e guai. Non può naturalmente mancare il gruppo di anziani che animano i discorsi del bar: Alessandro Benvenuti (Emo), Marcello Marziali (Gino), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo).

I Delitti del BarLume: quando guardare i nuovi episodi

I due episodi de I Delitti del BarLume arriveranno in prima assoluta lunedì 17 e 24 gennaio 2022 su Sky Cinema e on demand. Sarà, quindi, un’occasione per aprire al meglio il nuovo anno, in compagnia di una delle più divertenti serie tv italiane Sky Original.

Chi volesse guardare in streaming lo show può accedere alla piattaforma NOW, riservata a tutti gli abbonati Sky. Si tratta di un’ottima alternativa a Netflix o Amazon Prime Video e consente di accedere a un ricco catalogo di contenuti online, da serie tv a film fino a show per i più piccoli.