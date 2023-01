Telecamera di sicurezza, su Amazon è quasi in regalo: sconto gigantesco

I prodotti per la smart home sono oramai tra i più ricercati e acquistati dagli utenti e non è un caso che su Amazon li troviamo spesso in offerta. Smart speaker, termostati smart, lampadine intelligenti e anche telecamere di sicurezza. Proprio quest’ultime stanno pian piano prendendo sempre più spazio all’interno delle nostre case: permettono di monitorare cosa accada anche da remoto e ci avvisano in tempo reale se notano qualche movimento anomalo. Ma non solo, offrono funzionalità extra come l’audio bidirezionale: utilizzando l’app per lo smartphone è possibile parlare con coloro che sono in casa, siano essi delle persone o degli animali. L’altro punto a favore delle videocamere IP è il prezzo: se non si va alla ricerca del modello top di gamma costano veramente poco, anche meno di 30€.

Come nel caso della telecamera TP-Link Tapo C200 che oggi troviamo in offerta su Amazon a un super prezzo. Il merito è dello sconto del 33% che fa sprofondare il prezzo al punto più basso dell’ultimo periodo. Non è un caso che al momento è la videocamera di sicurezza più venduta sul sito di e-commerce. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro e vi consigliamo di approfittarne subito. Spendendo meno di 30€ migliorerete la sicurezza della vostra abitazione monitorando H24 cosa accade.

Telecamera di sicurezza TP-Link Tapo C200

Telecamera di sicurezza TP-Link Tapo C200: le caratteristiche tecniche

Sul mercato oramai se ne trovano a centinaia di videocamere di sicurezza, tutte con caratteristiche alla fine molto simili tra di loro. La TP-Link Tapo C200 è sicuramente una di quelle con il rapporto qualità-prezzo migliore, grazie a funzionalità premium a un costo veramente basso.

La videocamera di sicurezza ha un sensore fotografico che assicura riprese in alta definizione a 1080p, per immagini molto chiare durante le ore diurne o con la luce artificiale. Per la notte è presente anche la visione notturna a infrarossi che permette di vedere fino a un distanza di 8 metri. Come in tutte le telecamere di sicurezza è presente il sensore di movimento: quando viene rilevato qualcosa di anomalo si viene avvertiti immediatamente con una notifica sullo smartphone. La videocamera ha anche una sirena e un effetto luminoso integrati che si attivano nei momenti di pericolo.

La TP-Link Tapo C200 ha un motore Pan/Tilt che permette di coprire un’area di 360 gradi in orizzontale e di 114 gradi in verticale e assicura una copertura completa della stanza. Grazie alla funzione Live View, invece, è possibile vedere in ogni istante cosa sta accadendo in casa in tempo reale, mentre tramite l’audio bidirezionale si può interagire con le persone o gli animali presenti nell’abitazione.

Inserendo una scheda microSD (fino a 128GB) è possibile salvare le registrazioni in locale. Il montaggio e la configurazioni sono molto semplici: scarichi l’app di TP-Link per la smart home, accendi la videocamera e segui la configurazione guidata. In meno di cinque minuti sarà pronta all’uso.

TP-Link Tapo C200 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo molto importante per la videocamera di sicurezza TP-Link Tapo C200. Oggi la troviamo in offerta a un prezzo di 26,99€, con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. In questo momento è uno dei prodotti più venduti su Amazon e questo testimonia la bontà della promo. Per migliorare la sicurezza della vostra abitazione ne potete acquistare anche un paio e posizionarle nelle varie stanze, così da avere una copertura completa. Il prodotto è già disponibile e la consegna viene effettuata in pochissimi giorni. Per fare il reso si hanno i classici trenta giorni di tempo.

Telecamera di sicurezza TP-Link Tapo C200

