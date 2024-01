Amazon, la telecamera è praticamente regalata: sconto incredibile

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Nella classifica dei dieci prodotti tecnologici più venduti su Amazon nel corso del 2023 c’è anche una telecamera di sicurezza, la Tapo C200 di TP-Link. Un prodotto che in Italia sta spopolando sempre di più e che troviamo all’interno di sempre più abitazioni. Le telecamere smart sono un aiuto concreto nella protezione dell’abitazione e grazie ai tanti sensori di movimento ti avvisano in tempo reale se notano qualcosa di anomalo, in modo da correre velocemente ai ripari. Per quali motivi la telecamera Tapo C200 è stata la più venduta nel 2023 sul sito di e-commerce? Le ragioni sono tante, a partire dalla qualità delle componenti utilizzate, ma la principale è soprattutto il prezzo: costa poco ed è affidabile.

Il prezzo, poi, diventa eccezionale quando la trovi anche in offerta al minimo storico come capita oggi. La telecamera Tp-Link Tapo C200 è infatti in promo speciale con uno sconto del 36% e la paghi veramente poco. Un’occasione unica da non farsi sfuggire per acquistare un prodotto smart spendendo poco e migliorando la protezione della tua abitazione. Non a caso il mese scorso ne sono state vendute più di 5.000, segnale che il dispositivo è di ottima qualità.

Tp-Link Tapo C200 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi trovi la telecamera di sicurezza Tp-Link Tapo C200 in offerta su Amazon a un prezzo di 25,49 euro, con uno sconto del 36%. Si tratta di una delle migliori offerte disponibili oggi su Amazon per un prodotto di questo genere. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in tempi rapidissimi, meno di ventiquattro ore. La puoi provare con tutta calma: per il reso gratuito hai a disposizione ben 30 giorni di tempo. Approfittane ora e fai l’affare del giorno spendendo pochissimo.

Tp-Link Tapo C200: le caratteristiche

Una telecamera semplice e senza troppi fronzoli e che fa esattamente quello che promette, niente di più e niente di meno. Per questo è riuscita a conquistare "il cuore" di tante persone. Nonostante un prezzo veramente mini, offre tante funzionalità utili, grazie anche a componenti di qualità.

Il sensore assicura video in alta definizione a 1080p: in ogni momento puoi controllare cosa sta accadendo a casa con la sicurezza di avere immagini in alta risoluzione. La Tp-Link Tapo C200 è dotata anche di sensori di movimento che ti avvisano in tempo reale se viene rilevato qualche movimento anomalo. Tu puoi controllare se si tratta del tuo animale domestico oppure se è entrato in casa qualche malintenzionato. Non manca la visione notturna fino a 8 metri che le rende utilizzabile anche la notte.

La videocamera IP è dotata anche di un motore Pan tilt che copre un ampio range di visuale: puoi ruotare la telecamera di 360 gradi in orizzontale e di 114 gradi in verticale in modo da coprire tutta la stanza. Non manca l’audio bidirezionale con il quale puoi parlare da remoto con chi è in casa e il live view per controllare in diretta cosa sta accadendo dentro l’abitazione.

Puoi salvare in video in locale inserendo nella telecamera una scheda microSD. Il montaggio e la configurazione sono veramente molto semplici: basta installare l’app sullo smartphone, accendere la telecamera e seguire la procedura guidata sullo schermo. In meno di 5 minuti la videocamera è pronta all’utilizzo.

