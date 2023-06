Super sconto sulle videocamere: casa sicura mentre siamo in vacanza

Con l’arrivo dell’estate e delle tanto attese vacanze, lasciare la propria abitazione incustodita è solamente un pensiero in più che non permette di godere pienamente delle meritate ferie. La soluzione è quella di installare un impianto per la videosorveglianza da interno e da esterno che sia performante, gestibile da remoto e che, soprattutto, non abbia un costo eccessivo.

La scelta più ovvia, allora, è quella di acquistare le telecamere di sicurezza TP-Link Tapo C320WS e TP-Link Tapo C200, due strumenti pensati per far dormire sonni tranquilli agli utenti. Se a questo si aggiungono anche le esclusive offerte Amazon, mettere al sicuro la propria casa diventa ancora più semplice.

TP-Link Tapo C200 – telecamera videosorveglianza interno – risoluzione FHD

Telecamera di sicurezza wireless TP-Link Tapo C200: scheda tecnica

TP-Link Tapo C200 è una telecamera di sicurezza per interni lowcost che permette riprese video in FHD (1.920×1.080 pixel), presente anche la visione notturna fino a un massimo di 8 metri. Per l’archiviazione c’è l’apposito slot per le schede microSD fino a 128 GB.

Presenti le funzionalità per la rilevazione del movimento, l’allarme luminoso e sonoro e l’audio bidirezionale che consente di ascoltare ciò che accade in casa e comunicare con coloro che sono vicini alla telecamera.

Utilizzando l’applicazione ufficiale l’utente potrà ricevere le notifiche di eventuali eventi anomali registrati dalla telecamera, controllare la propria abitazione da remoto e gestire le impostazioni del dispositivo. La videocamera è anche compatibile con Google Assistant e Alexa, in modo da essere gestita anche tramite comandi vocali.

Sottoscrivendo l’abbonamento a Tapo Care, si otterrà ‘archiviazione su cloud e ulteriori funzioni aggiuntive tra cui: il rilevamento delle persone, il rilevamento del pianto dei bambini e altre impostazioni di gestione avanzate.

Telecamera di sicurezza wireless TP-Link Tapo C320WS: scheda tecnica

Il modello TP-Link Tapo C320WS è una telecamera di sicurezza per esterni di fascia superiore con la possibilità di effettuare riprese video in qualità QHD (2.560×1.440 pixel). Disponibile anche in questo caso la visione notturna per la massima qualità nelle riprese anche in condizioni di scarsa illuminazione. Per archiviare i video registrati è possibile inserire una scheda microSD fino a 256 GB.

Non mancano la rilevazione del movimento, l’allarme luminoso e sonoro e l’audio bidirezionale per ascoltare l’interno ciò che accade nelle vicinanze della telecamera e comunicare con i soggetti nelle vicinanze.

Sempre utilizzando l’applicazione ufficiale sarà possibile monitorare in tempo reale tutto ciò che accade in casa. Garantita anche stavolta la compatibilità con l’Assistente Google e Alexa.

Trattandosi di una telecamera per esterni è presente, naturalmente, la certificazione IP66, che attesta la resistenza del dispositivo alla polvere e contro i getti d’acqua ad alta pressione. Possibile, infine, la sottoscrizione al piano in abbonamento Tapo Care con l’attivazione di ulteriori funzionalità di sistema.

TP-Link Tapo C320WS e TP-Link Tapo C200: l’offerta su Amazon

Acquistando TP-Link Tapo C320WS e TP-Link Tapo C200 si potrà realizzare un impianto per la videosorveglianza (interna ed esterna) dalle alte prestazioni, perfetto per monitorare la propria abitazione anche adesso che arriva l’estate e si parte per le vacanze.

Grazie all’esclusiva offerta Amazon è anche possibile risparmiare qualcosa sull’acquisto dei singoli dispositivi con TP-Link Tapo C200 disponibile a 25,49 euro (-36%, -14,5 euro) e TP-Link Tapo C320WS disponibile a 54,99 euro (-21%, -15 euro), un’offerta interessante che permette di risparmiare qualcosa e proteggere la propria abitazione con uno dei sistemi di sicurezza più efficienti sul mercato.

TP-Link Tapo C320WS – telecamera videosorveglianza esterno – risoluzione QHD