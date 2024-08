Tra 48 ore lo Switch Off RAI: come sapere se vedremo tutti i canali

Tra 48 ore, il 28 agosto 2024, finalmente la RAI "accenderà" il nuovo Digitale Terrestre di seconda generazione, cioè il tanto atteso (e, da alcuni, temuto) DVB-T2. Il nuovo standard è atteso da anni, ma è stato più volte rinviato principalmente per il timore che troppe TV che ancora sono presenti nelle case degli italiani possano essere incompatibili.

Se la TV non è compatibile, infatti, non riesce a sintonizzare i canali in DVB-T2 e, di conseguenza, le emittenti perdono pubblico. Proprio per questo la RAI ha deciso per un inizio "soft", con pochissimi canali che si vedranno solo in DVB-T2 (e di certo non quelli con più ascolti) e altri canali che verranno trasmessi in "simulcast", cioè sia in DVB-T2 che (ad un altro numero) in DVB-T.

Switch Off RAI: quali canali cambiano

I canali che cambiano definitivamente codifica e passano in DVB-T2 sono quelli trasmessi sul MUX B, ma di questi solo tre saranno esclusivamente nel nuovo standard:

Rai Storia HD (54)

Rai Scuola HD (57)

Rai Radio 2 Visual HD (202)

A partire dal 28 agosto chi non avrà una TV compatibile con il nuovo Digitale Terrestre non potrà più vedere questi tre canali. Altri sei canali, invece, verranno trasmessi in simulcast:

Rai 4 HD (21)

Rai Premium HD (28)

Rai News 24 HD (48)

Rai 1 HD (501)

Rai 2 HD (502)

Rai 3 HD (503)

La versione di Rai 3 HD che passa in DVB-T2 è quella nazionale, quindi quella che trasmette i TG regionali di Lazio, Campania, Piemonte e Lombardia a rotazione.

Tutti e sei questi canali potranno essere visti (a numerazioni diverse) sia in DVB-T che in DVB-T2 e questo vuol dire che, anche se la TV non è compatibile con il nuovo standard, lo spettatore non perderà nessun canale.

Come sapere se la TV è compatibile DVB-T2

Esiste un modo molto semplice ed immediato per sapere se la televisione è pronta allo Switch Off: provare a guardare il canale 558, cioè Rai Sport HD Test HEVC.

Questo canale è trasmesso nel formato "puro" del DVB-T2, con specifiche tecniche persino superiori di quelle che verranno usate per trasmettere i primi canali RAI a partire dal 28 agosto.

Quindi se già oggi la TV può gestire il video e l’audio trasmessi al canale 558, allora non avrà problemi il 28 agosto. Né successivamente, quando anche altri canali RAI e delle altre emittenti private verranno passati al nuovo standard.

Cosa fare se il canale 558 non funziona

Purtroppo, se il test del canale 558 fallisce, non c’è nessuna soluzione possibile se non quella di cambiare la TV, oppure aggiungere un decoder esterno alla TV non compatibile.

In teoria, tutti i decoder DVB-T2 con codifica HEVC Main 10 sono compatibili con il nuovo Digitale Terrestre. In pratica, però, purtroppo non è così. L’esperienza, infatti, ci insegna che alcuni prodotti, alla prova dei fatti, non riescono a decodificare il segnale e mostrano uno schermo nero.

Il nostro consiglio, proprio per questo, è quello di acquistare un decoder su Amazon, in modo da avere a disposizione una procedura di reso facile, sicura e veloce.

Nel caso in cui un decoder dichiarato DVB-T2 non dovesse riuscire a mostrare i canali RAI nel nuovo formato, infatti, l’acquirente avrebbe tutto il diritto di fare il reso gratuito per comprare un altro prodotto.

