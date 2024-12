Trailer e trama del nuovo film comico Un matrimonio di troppo

La commedia con Will Ferrell e Reese Witherspoon arriva in streaming tra poche settimane: ecco trailer italiano, di cosa parla, cast e data di uscita

Uno dei film più celebri di questo filone, che potremmo chiamare delle commedie nuziali, è probabilmente Quattro matrimoni e un funerale, del 1999. Nello stesso anno esce anche Se scappi ti sposo, con Richard Gere e Julia Roberts, mentre qualche anno dopo arriva l’iconico Il mio grosso grasso matrimonio greco. Sicuramente c’è chi ricorda le risate fatte guardando 2 single a nozze, ma anche Mamma mia!, musical con Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth e Amanda Seyfried. Alla lista di avventure tragicomiche che avvengono durante un matrimonio sta per aggiungersi un nuovo titolo: Un matrimonio di troppo, commedia con Will Ferrell in arrivo su Prime Video.

Trama e trailer italiano di Un matrimonio di troppo

Scritto e diretto da Nicholas Stoller, che lo ha anche prodotto insieme a Conor Welch, il film Un matrimonio di troppo si svolge in una elegante location in cui, per errore, sono stati prenotati due matrimoni diversi nello stesso giorno.

I due gruppi di invitati si ritrovano così a dover difendere il giorno speciale della propria famiglia, sfruttando al meglio gli spazi che si rivelano inaspettatamente ristretti. A "guidare" le due fazioni ci sono da una parte il padre di una delle due spose, interpretato da Will Ferrell, e dall’altra la sorella dell’altra sposa, interpretata da Reese Witherspoon.

Sono questi i due personaggi che si scontrano più di tutti in un divertente e caotico testa a testa, ben determinati a non farmarsi davanti a nulla pur di assicurare una cerimonia indimenticabile alla propria sposa.

Il cast di Un matrimonio di troppo

Come accennato, i protagonisti della commedia sono Will Ferrell e Reese Witherspoon. Ferrell ha nel suo curriculum numerosi ruoli comici, ad esempio nei film Zoolander, 2 single a nozze, Old School e Barbie.

Più recentemente Ferrell ha preso parte al documentario Will & Harper, viaggio on the road compiuto dall’attore e comico insieme a una sua cara amica che aveva recentemente dichiarato di essere una donna trans.

Witherspoon è famosa invece per i suoi ruoli in film come La rivincita delle bionde e Wild, ma ha recitato anche in serie tv come Big Little Lies, Tanti piccoli fuochi e The Morning Show.

Nel cast di Un matrimonio di troppo ci sono inoltre Lauren Neustadter, Jessica Elbaum, Geraldine Viswanathan, Meredith Hagner, Jimmy Tatro, Stony Blyden, Leanne Morgan, Rory Scovel, Keyla Monterroso Mejia, Ramona Young, Jack McBrayer e Celia Weston.

Gli executive producer sono Alex Brown, Brendan O’Brien, Ted Gidlow.

Quando esce Un matrimonio di troppo in streaming

Il film Un matrimonio di troppo, che dura 109 minuti, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo dal 30 gennaio 2025.