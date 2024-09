Di cosa parla il documentario Will&Harper e quando esce

Pochi anni dopo il coming out come donna trans, Harper Steele e il suo caro amico Will Ferrell si avventurano insieme in un viaggio ora diventato un documentario

Fonte foto: Netflix

È il 2021, la pandemia da Covid-19 è ancora in corso, quando l’attore e comico statunitense Will Ferrell riceve una email da un caro amico, ex autore al Saturday Night Live, che gli comunica di voler compiere una transizione di genere da uomo a donna. Pochi anni dopo, i due amici – Ferrell e Harper Steele – partono insieme per un breve viaggio negli USA, attraverso diversi Stati. È proprio questa avventura ad essere raccontata nel documentario Will&Harper, in uscita fra pochi giorni su Netflix.

Il documentario con Will Ferrell: di cosa parla

Classe 1967, l’attore Will Ferrell è noto soprattutto per i suoi ruoli comici e ha recentemente recitato, tra le altre cose, in Barbie e Spirited. Il comico ha anche fatto parte per diversi anni del cast di Saturday Night Live ed è proprio qui che ha conosciuto Harper. I due sono diventati molto amici e hanno lavorato insieme in seguito anche alla scrittura di Eurovision Song Contest: The Story of a Fire Saga.

Come accennato, nel 2021 Harper ha comunicato a Will l’intenzione di compiere una transizione verso il genere femminile. Nel trailer di Will&Harper, visibile qui sotto, è lo stesso Will a raccontare brevemente alla telecamera come i due si sono conosciuti e in che modo ha ricevuto la notizia della transizione di genere dell’amico, che aveva conosciuto con il nome di Andrew e che da quel momento in poi avrebbe invece chiamato Harper.

La transizione di genere di Harper, amica di Will Ferrell

«Harper, vuoi fare un viaggio on the road in questa nuova versione di te stessa?», chiede Ferrell nel trailer. Inizia così l’avventura dei due lungo le strade di un Paese, gli Stati Uniti, «che amo molto», dice Harper alla telecamera, «solo che non so se ora l’amore è ricambiato».

Il viaggio di Harper e Will è, prima di tutto, un viaggio tra due amici che cercano di capire che significato ha e avrà la transizione di genere di lei nel loro rapporto di amicizia. Ma, inevitabilmente, è anche un viaggio in un Paese dove non tutti hanno gli strumenti o la volontà di comprendere e accogliere la realtà della transessualità.

Il risultato è un racconto intimo ed emozionante, ma anche con diversi momenti divertenti. Inizialmente la produzione aveva pensato di creare a tavolino dei momenti comici durante le riprese, ma poi si è preferito lasciare spazio alla spontaneità. Una scelta che, come si vede dal trailer, ha dato ottimi risultati:

Will Ferrell and his close friend, former head writer at SNL, Harper Steele embark on a cross-country road trip together after Harper comes out as a trans woman in the documentary film, WILL & HARPER. In select theaters this September and on Netflix September 27. pic.twitter.com/FULaHVuMkR — Netflix (@netflix) September 5, 2024

Dove vedere Will&Harper in streaming

Will&Harper, che dura 114 minuti, è stato presentato in anteprima al Sundance Film festival 2024. Il 5 settembre invece è stato proiettato al Toronto Film Festival.

Netflix ha acquisito i diritti del documentario a febbraio. L’uscita sulla piattaforma di streaming è fissata per il 27 settembre 2024.