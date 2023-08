Trama, cast e data di uscita di Rebel Moon

Fonte foto: Netflix

Ha già una data di uscita Rebel Moon, il nuovo film di fantascienza di Zack Snyder. Sul lungometraggio c’è una certa attesa da parte dei fan, e non solo perché il progetto è stato in preparazione per lungo tempo. Gioca un ruolo importante anche il curriculum di Snyder stesso, che in passato ha firmato titoli come 300, L’uomo d’acciaio e Army of the Dead. Le aspettative, insomma, sono alte. Ecco allora tutte le cose da sapere per arrivare preparati all’uscita del film, che sarà disponibile tra pochi mesi su Netflix.

La trama di Rebel Moon

La sceneggiatura del film si basa su un’idea di Zack Snyder, che l’ha anche scritta insieme a Kurt Johnstad e Shay Hatten. L’ispirazione sono anche i film di Star Wars. Nella trama, una pacifica colonia che vive ai margini di una galassia si trova improvvisamente minacciata dagli eserciti di una tirannica forza dominante. Kora, una sconosciuta che vive in un remoto villaggio, diventa la migliore speranza di sopravvivenza della colonia.

La donna, incaricata di trovare combattenti addestrati pronti ad unirsi a lei, riunisce un gruppo di guerrieri improvvisati: estranei, ribelli, contadini, orfani di guerra… Tutte queste persone, provenienti da mondi diversi, sono accomunate dalla necessità di redenzione e vendetta e dal fatto di essere disposte a combattere. In questo modo, mentre sta per iniziare la battaglia per il destino di una galassia, un nuovo esercito di eroi vede la luce.

Il cast di Rebel Moon

Sofia Boutella interpreta Kora. Nel cast di Rebel Moon ci sono inoltre Djimon Hounsou nei panni del generale Titus, reclutato per guidare la lotta contro l’Impero; ed Ed Skrein. Michiel Huisman è Gunnar, un contadino e amico di Kora che decide di unirsi al suo esercito, mentre Doona Bae è Nemesis, una cyborg molto abile con la spada.

Ray Fisher veste i panni del guerriero Darrian Bloodaxe e Charlie Hunnam veste i panni di Kai, un mercenario pilota arruolato da Kora. Staz Nair è Tarak, un fabbro che ha la capacità di entrare in connessione con gli animali (ed eventualmente schierarli al proprio fianco in battaglia). Cleopatra Coleman interpreta Devra Bloodaxe, sorella di Darrian; E. Duffy è Millius, un guerriero rifugiato, e Jena Malone è Harmada, una guerriera-ragno. Anthony Hopkins presta invece la voce a Jimmy, l’ultimo esemplare di una razza di cavalieri meccanici.

Rebel Moon in streaming

Il film Rebel Moon arriva su Netflix il 22 dicembre 2023.

Rebel Moon parte 2: quando esce

Rebel Moon (che inizialmente era stato pensato per essere una serie tv) sarà un film diviso in più parti. Già a febbraio 2022 era stato dichiarato che ci sarebbero stati due film – Rebel Moon Parte 1 (in uscita a dicembre su Netflix, appunto) e Rebel Moon Parte 2 (non si conosce la data di uscita) – e che sarebbero stati girati uno dietro l’altro. Ad aprile 2023 invece si è detto che Rebel Moon sarebbe stata una trilogia cinematografica; dunque, dovrebbe esserci anche un Rebel Moon Parte 3.

Il mondo di Rebel Moon comunque dovrebbe espandersi anche in altri media. A marzo 2023 è stato annunciato che era in fase di sviluppo un videogioco ispirato al film. Dovrebbero essere in fase di studio anche un corto animato, una graphic novel, un romanzo e una serie tv dedicata a Balisarius.