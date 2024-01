Trama, data di uscita e cast di Pensati sexy

Fonte foto: Prime Video

"Pensati libera", recitava la stola sfoggiata da Chiara Ferragni al 73esimo Festival di Sanremo, edizione in cui è stata co-conduttrice di due serate. Il manifesto, se così vogliamo chiamarlo, ha generato da subito meme e citazioni e ad esso sembra ispirato anche Pensati Sexy, il titolo del film comico italiano di Prime Video in arrivo fra qualche settimana. Più che un appello a sentirsi libere di uscire dai ruoli imposti dalla società, dunque, un invito a riscoprirsi sensuali e sicure di sé. O almeno così accade alla protagonista di questa nuova commedia diretta da Michela Andreozzi.

La trama di Pensati Sexy

Maddalena, la protagonista del film Pensati Sexy, ha trent’anni e una vita abbastanza precaria: è la "pecora nera" della sua famiglia molto cattolica, non ha un contratto di lavoro stabile e nemmeno una relazione sentimentale seria, che però cerca ardentemente uscendo con una serie di uomini che sembrano tutti fuori dalla sua portata.

Dopo l’ennesimo appuntamento andato male, e con l’autostima ormai sotto zero, Maddalena si convince di non essere abbastanza sexy e decide di diventarlo, costi quel che costi. Ad accompagnarla come un angelo custode in questo viaggio tragicomico alla scoperta di sé stessa è la pornostar Valentina Nappi. Grazie a lei Maddalena scoprirà le sue potenzialità non solo come donna, ma anche come scrittrice.

«È un film che parla dell’inconscio, del rapporto con noi stessi, con la nostra autostima», ha dichiarato qualche tempo fa alla stampa la regista Michela Andreozzi. «Sdogano un tema parte della nostre vite segrete come il porno e lo disinnesco grazie all’umorismo». Il film, insomma, promette di affrontare con umorismo anche temi attuali e cruciali, come il piacere sessuale femminile e il rapporto con il proprio corpo, spesso caratterizzato da giudizi e difficoltà.

«Ho sempre pensato che il piacere non avesse nulla a che fare con la forma», ha confermato alla stampa Valentina Nappi, attrice porno campana, classe 1990, che ha esordito nell’industria a luci rosse grazie a Rocco Siffredi. «Abbiamo tutti diritto a goderci il nostro corpo con la sessualità: pelosa, non pelosa, grassa, magra, io stessa nel porno ho avuto più forme. E allora?».

Il cast di Pensati Sexy

La buffa e ingenua Maddalena è interpretata da Diana Del Bufalo. Classe 1990, Del Bufalo è attrice, cantante e conduttrice e negli ultimi anni ha recitato nei film 10 giorni senza mamma, 7 ore per farti innamorare e 7 donne e un mistero. Oltre a Valentina Nappi nei panni di sé stessa, il cast del film, che è prodotto da Fabula Pictures, include Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Jenny De Nucci e Fabrizio Colica. La sceneggiatura è di Daniela Delle Foglie.

Quando esce Pensati Sexy

Il film Pensati Sexy arriva su Prime Video il 12 febbraio 2024.