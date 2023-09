Trama e cast della nuova serie crime Bodies

Fonte foto: Netflix

Il corpo di una vittima viene trovato in una strada di Londra, ma per risolvere il mistero servono quattro detective di quattro epoche: in gioco c’è il futuro della Gran Bretagna. È decisamente intrigante lo spunto che dà il via alla trama di Bodies, nuovo crime drama in uscita su Netflix fra poche settimane. Basato sull’omonima graphic novel di Si Spencer, fumettista britannico morto nel 2021, questa «serie poliziesca con sorpresa», come la definisce Netflix, racconta una misteriosa e inquietante cospirazione lunga più di 150 anni.

Di cosa parla Bodies

«Scoprire la verità è una questione di tempo», viene detto nel primo trailer di Bodies recentemente distribuito da Netflix. La trama ruota attorno al ritrovamento di un cadavere non identificato a Whitechapel, Londra. Ritrovamento che però, a quanto pare, viene misteriosamente fatto da più detective in epoche diverse.

Il primo è DI Hillinghead (interpretato da Kyle Soller, noto ad esempio per Andor) nel 1890. Tocca poi a DS Whiteman (interpretato da Jacob Fortune-Loyd, visto in The Great) nel 1941. Nel 2023 è il turno di DS Hasan (Amaka Okafor). Infine nel 2053, in un futuro post-apocalittico, c’è DS Maplewood (Shira Haas, già nota per Unorthodox).

Il collegamento tra i vari casi è l’enigmatico e inquietante Elias Mannix, un leader politico interpretato da Stephen Graham. È proprio Mannix, nel trailer, a dire a Maplewood: «Ti dirò tutto. Resterai senza parole».

Cosa sappiamo di Bodies

La sceneggiatura di Bodies è firmata da Paul Tomalin, già sceneggiatore di Torchwood. Tomalin è anche showrunner e produttore esecutivo con Marco Kreuzpaintner, Will Gould e Frith Tiplady. Marco Kreuzpaintner (Progetto Lazarus) e Haolu Wang (Doctor Who) sono i registi e si sono occupati rispettivamente degli episodi 1-4 e 5-8.

Le riprese della serie sono iniziate a maggio 2022. Questa serie di prossima uscita non va confusa con l’omonimo medical drama britannico Bodies, prodotto per la BBC tra il 2004 e il 2006.

Il fumetto da cui è tratta la serie

Come accennato la serie a fumetti di Si Spencer, intitolata appunto Bodies, ha ispirato la miniserie. Anche i fumetti raccontano il ritrovamento di un cadavere da parte di quattro detective in quattro epoche diverse e la narrazione procede dunque su piani temporali diversi.

Nel caso del fumetto, però, la storia è ambientata nel 1890, nel 1940, nel 2014 e nel 2050. L’uscita del primo albo risale in effetti al 2014, dunque c’era l’intenzione (come nella serie tv) di collocare almeno uno dei piani temporali nel presente. L’ultimo albo è uscito nell’aprile 2015. Per enfatizzare la differenza tra epoche, Si Spencer si è affidato a disegnatori diversi: Dean Ormston, Phil Winslade, Meghan Hetrick e Tula Lotay.

Quando esce Bodies

Gli otto episodi della serie Bodies saranno disponibili su Netflix dal 19 ottobre 2023.