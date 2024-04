Trama e cast di Maggie Moore(s) - Un omicidio di troppo

Diretto da John Slattery, questo film dark comedy su un misterioso doppio omicidio da risolvere sta per arrivare in streaming per il pubblico italiano

Fonte foto: Sky

Arriva in Italia in esclusiva su Sky e in streaming su NOW il film Maggie Moore(s) – Un omicidio di troppo, una black comedy con un pizzico di mistero diretta da John M. Slattery Jr., noto al grande pubblico soprattutto per avere interpretato Roger Sterling nella serie Mad Man. Slattery per altro dirige la pellicola riunendosi con un ex collega di questa serie tv, visto che il protagonista di Maggie Moore(s) – Un omicidio di troppo è Jon Hamm, che in Mad Man ha prestato il volto a Don Draper.

Il cast di Maggie Moore(s) – Un omicidio di troppo

Oltre a Jon Hamm, il cast del film Sky Original Maggie Moore(s) – Un omicidio di troppo include Tina Fay, comica e attrice nota soprattutto per i suoi ruoli in 30 Rock, Mean Girls e Saturday Night Live. Tra i protagonisti c’è anche Nick Mohammed, attore e comico britannico conosciuto in particolare per i suoi ruoli ricorrenti in Fresh Meat e Ted Lasso.

Completano il cast Micah Stock (nei panni di Jay Moore), Happy Anderson (Kosco), Mary Holland (nel ruolo di Maggie Lee Moore), Nicholas Azarian (Greg), Louisa Krause (Maggie Moore), Derek Basco (Tommy T), Christopher Denham (Andy Moore), Tate Ellington (Duane Rich) e Bobbi Kitten (Cassie Novak).

Questo film non è la prima esperienza da regista per John Slattery. L’attore era già stato dietro la cinepresa in cinque episodi di Mad Mad, in tre episodi della serie Love (uscita tra il 2016 e il 2017) e nel film del 2014 God’s Pocket, suo debutto ufficiale come regista cinematografico. Film indipendente con protagonista Philip Seymour Hoffman, è basato sul romanzo “Così si muore a God’s Pocket” di Pete Dexter.

La trama di Maggie Moore(s) – Un omicidio di troppo

In Maggie Moore(s) – Un omicidio di troppo il capo della polizia Jordan Sanders (interpretato da Jon Hamm), che vive e lavora in una tranquilla cittadina dell’Arizona, si trova alle prese con uno strano duplice omicidio: due donne di nome Maggie Moore, che a parte il nome comune non hanno alcun legame una con l’altra, vengono trovate entrambe assassinate.

Rita (interpretata da Tina Fey), che è la vicina di casa di una delle due vittime e una testimone chiave del delitto, decide di aiutare il capo della polizia nelle indagini. Che però si rivelano particolarmente complesse…

La sceneggiatura è firmata da Paul Bernbaum. Le riprese si sono svolte nell’autunno 2021, ma il film ha fatto il suo debutto nei cinema statunitensi solo nell’estate 2023 dopo essere stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival nel giugno dello stesso anno.

Maggie Moore(s) – Un omicidio di troppo in streaming

Il film Maggie Moore(s) – Un omicidio di troppo sarà disponibile il 14 aprile 2024 in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.