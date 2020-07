Lavorare con un determinato formato di file piuttosto di un altro spesso è una necessità dettata da motivazioni lavorative, o da determinate tipologie di programmi da utilizzare. Come fare allora a trasformare pdf in jpg? Esistono fortunatamente diversi sistemi per ottenere questo risultato. Esistono infatti numerosi servizi e software online in grado di ottenere questo risultato in modo facile e veloce: sarà sufficiente specificare quale risoluzione dell’immagine si voglia ottenere, e il gioco è fatto.

I principali servizi online per convertire i pdf in immagine

Per convertire i pdf in immagine ci sono diversi servizi gratuiti online, senza la necessità di installare sul proprio PC programmi o software. Ecco i principali.

CloudConvert – Questo è un servizio web per passare da pdf a jpg con pochi click, direttamente dal browser. La comodità di questo servizio è che non richiede alcuna registrazione e non impone dei limiti sul peso del file. Inoltre, una volta completato l’upload, i file trasformati verranno automaticamente cancellati dal server entro 24 ore. Basterà quindi accedere alla pagina iniziare, selezionare la voce ‘select files’, quindi allegare il file pdf che si desidera trasformare. Bisogna quindi cliccare sul pulsante Start conversion. A questo punto il file verrà caricato ed elaborato. Quindi basterà fare il download del file convertito, che verrà scaricato in formato .zip nella cartella download del computer.

iLovePDF – Altro servizio online per trasformare i pdf in jpg è iLovePDF, che a sua volta non necessita di registrazione e non tiene in memoria i file caricati. Con questo servizio si possono sia convertire i pdf in immagine sia estrarre immagini dai pdf. Il limite di upload è addirittura di 200 MB. Per utilizzarlo sarà sufficiente accedere alla pagina iniziale, quindi trascinare il pdf nella finestra del browser, oppure selezionare manualmente il file. Quindi si potrà scegliere se passare da pdf a jpg o se estrarre delle immagini, quindi si dovrà digitare sulla finestra ‘Convertire’ per avviare elaborazione e download delle immagini. Anche in questo caso il tutto verrà salvato nell’apposita cartella Download.

I principali software per convertire i pdf in immagine

Oltre ai servizi online vi sono pure diversi software che hanno la funzione di convertitore da pdf a jpg. Eccone qualcuno:

PDFill Free PDF Tools – E’ un software gratuito per il sistema operativo Windows che offre un’ampia gamma di strumenti dedicati alla modifica e alla creazione di pdf. Si potrà scaricare direttamente dal sito internet. Andrà quindi installato sul proprio computer. Una volta avviato basterà cliccare sul pulsante Convert pdf to images e selezionare il documento da trasformare. Si dovrà quindi scegliere che tipo di documento si vuole ottenere – in questo caso jpg – e impostare la risoluzione. Basterà quindi salvare ed esportare. Con questo software si può anche scegliere di convertire solo alcune pagine del pdf.