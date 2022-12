Tutte le novità dell'ultimo aggiornamento di Chrome

Chrome 108 è la nuova versione del browser di Google, l’ultima tra quelle previste per il 2022, ed è ora disponibile per l’utente finale su tutte le piattaforme. L’installazione dell’aggiornamento è caldamente consigliato a tutti, perché non solo porta delle novità a livello di funzioni disponibili ma, sopratutto, corregge varie vulnerabilità gravi che mettono a rischio la sicurezza dei dispositivi con cui si naviga su Internet. Ecco le principali novità di Chrome 108 e come istallarlo.

Chrome 108: 28 vulnerabilità corrette

Per prima cosa bisogna sottolineare che Chrome 108 corregge 28 vulnerabilità, gran parte delle quali sono state scoperte da ricercatori di sicurezza indipendenti o di altre aziende, che hanno scoperto i bug e per questo ricevuto una ricompensa.

Negli ultimi mesi, lo ricordiamo, Chrome è stato più volte al centro delle cronache per alcuni bug molto pericolosi che Google non aveva ancora risolto. Ora lo ha fatto.

Chrome 108: le novità

Ci sono anche tre nuove funzionalità nascoste in questa versione, di gran lunga le più interessanti, che non raggiungeranno ancora la maggior parte degli utenti o lo faranno in batch, cioè gradualmente e per gruppi di utenti, una pratica abbastanza comune in Chrome.

La prima di queste novità, la più semplice in linea di principio e quella che inizierà a essere distribuita a poco a poco, è la possibilità di aggiungere note di testo in chiaro nel gestore delle password. Chrome e altri browser crittografano le password a livello client, cosa che aumenta la sicurezza. Aggungere note alle password, però, aiuta l’utente a ricordare dove e come usare quella password.

La seconda novità è un’opzione di risparmio batteria e alta efficienza, testata da tempo e ora disponibile nella versione stabile del browser, tramite le preferenze avanzate. Si prevede che verrà aggiunta per tutti gli utenti a partire da questa versione 108 di Chrome, anche se verrà eseguita nei futuri aggiornamenti.

La terza novità di Chrome 108 introduce il ridimensionamento della tastiera virtuale, che ora potrà avere un comportamento variabile e consentirà agli sviluppatori di scegliere il modo migliore per mostrare la tastiera all’interno dei propri siti o app.

Chrome e il Material You

Google continua ad estendere la sua filosofia di design Material You a tutti i suoi prodotti e ora tocca alla barra di ricerca di Chrome. Le modifiche sono relativamente piccole e sono visibili solo nelle proposte di un risultato. Ora sono disponibili tutti gli elementi specifici di Material You, dai bordi arrotondati a un design generale più raffinato.

I siti web riconosceranno anche il supporto per i caratteri vettoriali COLRv1, introdotti in Chrome 98, che consente a Google di portare caratteri ed emoji più chiari con colori più definiti.

Come scaricare Chrome 108?

Per scaricare e installare Chrome 108 su PC è sufficiente aprire l’app di Google Chrome, poi il menu a discesa situato in alto a destra del browser e andare su Guida > Informazioni su Google Chrome. A questo punto l’aggiornamento verrà scaricato e installato automaticamente. Una volta installato, chiudere e riaprire Google Chrome per applicare le novità.

Su Android e iOS, invece, bisogna entrare nel Play Store o nell’Apple Store e, dal proprio profilo, selezionare la scheda di gestione delle applicazioni. Poi si dovrà selezionare Chrome e avviare l’aggiornamento.