Tutti gli smartphone Xiaomi che vedremo nel 2022

Il 2022 è appena iniziato, ma Xiaomi sembra già avere le idee chiare sul da farsi. L’anno è cominciato con il lancio della serie Xiaomi 12 in Cina, dove sono già in vendita i tre modello Xiaomi 12, 12 Pro e 12X. Questi telefoni non sono ancora arrivati sul mercato globale, ma un succoso leak di Digital Chat Station ci rivela praticamente per intero la gamma 2022 di Xiaomi e Redmi.

Il noto informatore cinese ha presentato l’elenco intero degli smartphone Xiaomi attualmente in sviluppo, con il loro nome in codice, ma il leak non si ferma qui. Nel post che accompagna l’elenco, infatti, Digital Chat Station svela informazioni interessanti anche sulla nuova gamma di smartphone Redmi Note 12, su altri smartphone e anche su alcuni dettagli tecnici, tra i quali ci sono anche processori finora inediti, come lo Snapdragon 7 Gen 1 e il Mediatek Dimensity 8000 (rispettivamente versioni depotenziate di Snapdragon 8 Gen 1 e Dimensity 9000). Digital Chat Station è un profilo attivo su Weibo, il principale social network cinese, assai noto per le anticipazioni e l’affidabilità delle previsioni che pubblica e, di conseguenza, possiamo aspettarci che buona parte di queste informazioni verranno confermate nei prossimi mesi.

Redmi K50 con Dimensity 8000

Il post di Digital Chat Station si compone di un’immagine che presenta i nomi in codice dei prossimi dodici smartphone di Xiaomi. I primi quattro nomi in lista sono gli Xiaomi “Munch“, “Rubens“, “Matisse" e “Fog“. Questi nomi in codice confermano le voci di corridoio sugli smartphone della gamma Redmi K50, il cui primo esponente è anche arrivato in Italia come Poco F3.

I nomi si riferiscono alle differenti versioni di Redmi K50 in arrivo: Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Pro Plus e Redmi K50 Gaming Enhanced Edition. I due top di gamma dovrebbe adottare come processori lo Snapdragon 8 Gen 1 e il MediaTek Dimensity 9000, mentre gli altri due adotteranno i processori Snapdragon 870 e Dimensity 8000. Gli smartphone Redmi K50 sono attesi entro la prima metà del 2022.

Xiaomi: due smartphone con fotocamere da 200 MP

I nomi successivi della lista dei nuovi smartphone Xiaomi 2022 sono “Thor" e “Loki“. Secondo l’informatore questi nomi in codice indicano due smartphone premium e specializzati nella fotografia, con SoC Snapdragon 8 Gen 1 e il sensore fotografico Samsung ISOCELL GN2 da 200 MP. “Thor" e “Loki“, secondo l’informatore, arriveranno nella seconda metà del 2022.

Quando arriva Redmi Note 12

Gli ultimi sei nomi della lista Xiaomi sono “Light“, “Thunder“, “Zizhan“, “Zijin“, “Taoyao" e “Opal“. I primi due dovrebbero essere i nomi in codice dei prossimi smartphone pieghevoli di Xiaomi, lo Xiaomi Mi Mix Flip e lo Xiaomi Fold 2.

Gli altri quattro potrebbe essere parte della nuova gamma di smartphone Redmi Note 12. Secondo Digital Chat Station adotteranno il processore Snapdragon 7 Gen 1, un processore che andrà a sostituire gli Snapdragon 7xx usati negli attuali modelli di fascia media.

Xiaomi presenterà la serie Redmi Note 11 per i mercati globali il prossimo 26 gennaio, per cui la successiva serie Redmi Note 12 potrebbe arrivare in Italia nella seconda metà del 2022.