Tutti i film di Harry Potter in streaming

Le feste di Natale sono davvero magiche in compagnia di Harry Potter. Per molti dei fan del maghetto con gli occhiali i film tratti dalla popolarissima serie di romanzi di J.K. Rowling sono un "comfort movie" a cui è sempre bello ritornare, soprattutto nelle sere fredde d’inverno in cui è davvero un piacere restare rintanati al caldo, sotto una coperta di pile, davanti a un bel film. Lo sa bene Prime Video, che questo dicembre ha reso disponibile in streaming l’intera saga cinematografica.

Dove vedere i film di Harry Potter

A essere disponibili in streaming su Prime Video sono i film Harry Potter e la pietra filosofale, Harry Potter e la camera dei segreti, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il calice di fuoco, Harry Potter e l’Ordine della Fenice, Harry Potter e il principe mezzosangue e Harry Potter e i Doni della Morte, prima e seconda parte.

Si tratta della saga cinematografica al gran completo, insomma, nella quale gli spettatori possono seguire ancora una volta le avventure nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts di Harry (interpretato da Daniel Radcliffe) e dei suoi inseparabili amici Hermione (Emma Watson) e Ron (Rupert Grint). Anno dopo anno le sfide e i pericoli diventano sempre più grandi, fino all’epica battaglia del capitolo conclusivo della saga in cui il giovane mago affronta Lord Voldemort.

I film di Harry Potter hanno come registi Chris Columbus e Alfonso Cuaron, mentre nel cast ci sono anche Alan Rickman, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Emma Thompson e Helena Bonham Carter.

Animali fantastici in streaming

Per chi non fosse soddisfatto all’idea di una maratona natalizia "solo" con i film di Harry Potter, Prime Video ha messo a disposizione in streaming anche i due capitoli cinematografici che in qualche modo portano avanti la saga: Animali fantastici e dove trovarli e Animali fantastici: I crimini di Grindelwald.

Diretti da David Yates e scritti da J.K. Rowling, questi due film fantasy usciti rispettivamente nel 2016 e nel 2018 sono uno spinoff di Harry Potter ispirato al manuale (scritto dalla Rowling, appunto) dal titolo Gli animali fantastici: dove trovarli. Le trame sono ambientate sempre nel mondo di Harry Potter e hanno per protagonisti alcuni personaggi già noti, come Albus Silente, ma circa sessant’anni prima rispetto alla storia che ha per protagonista l’iconico mago con gli occhiali.

Questa saga cinematografica è composta anche da un terzo film, intitolato Animali fantastici – I segreti di Silente: uscito nel 2022, non è ancora disponibile su Prime Video. Nell’adattamento cinematografico concepito da Rowling, che per questo progetto si è occupata per la prima volta della sceneggiatura, sono previsti in tutto cinque film.

